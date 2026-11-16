Montespertoli e Squinzano firmano un patto di amicizia nel segno del vino e dell’olio

Dalle colline del Chianti al cuore del Salento: sono il vino e l’olio a unire due comunità. Il Comune di Montespertoli e il Comune di Squinzano, in provincia di Lecce, hanno reso ufficiale un patto di amicizia e collaborazione. Alla base c’è un’identità che i due territori condividono: la cultura del vino e dell’olio, le produzioni agricole e le tradizioni locali.

Il patto è stato firmato durante la quarta edizione di “Squinzano Città del Vino”, la manifestazione che per una settimana celebra la cultura vitivinicola della città pugliese. A Squinzano è arrivata una delegazione guidata dal sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini. Con lui c’erano l’assessora alla cultura Annalisa Giotti, la Pro Loco di Montespertoli con il nuovo presidente Matteo Carcapede, il presidente dell’Associazione Gemellaggi Giuseppe Statello, accompagnato da una rappresentanza dell’associazione e Guido Gualandi del Podere Gualandi anche in rappresentanza della Comunità del Cibo e della Biodiversità dei Grani Antichi di Montespertoli e delle Colline del Chianti. La delegazione ha partecipato alla serata conclusiva della manifestazione con uno stand del Comune di Montespertoli, che ha portato in Puglia i prodotti e il racconto del proprio territorio.

L’intesa dà il via a un percorso comune con obiettivi precisi. I due Comuni organizzeranno eventi congiunti per valorizzare il vino, l’olio e i prodotti tipici delle due terre. Favoriranno la collaborazione tra istituti scolastici, associazioni culturali e produttori locali. Valuteranno inoltre progetti futuri in ambito artistico, musicale e gastronomico, così che lo scambio tra le comunità sia anche culturale ed economico.

“Ringrazio dal profondo del mio cuore il Sindaco di Montespertoli e la delegazione che lo ha accompagnato da noi a Squinzano”, dichiara il sindaco di Squinzano Mario Pede. “Abbiamo avviato un percorso virtuoso, foriero di scambi di idee, tradizioni e know how, pieno di voglia di crescere insieme anche con scambi commerciali e culturali e suggellato dalla presenza della delegazione del Comune toscano durante la nostra Città del Vino. Verremo anche noi a giugno e siamo certi che l’amicizia tra le nostre comunità avrà una lunga vita”.

“Siamo stati accolti con un calore che non dimenticheremo”, commenta il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini. “Squinzano e Montespertoli sono lontane sulla carta geografica, ma hanno molto in comune: una terra che vive di vigne e di olivi, produttori che custodiscono saperi antichi, comunità legate alle proprie tradizioni. Questo patto non vuole restare sulla carta. Vogliamo che diventi occasione di incontro per le nostre scuole, le associazioni e le aziende agricole. Il lavoro della Pro Loco e dell’Associazione Gemellaggi sarà fondamentale per dare continuità a questa amicizia. Aspettiamo i nostri amici salentini a giugno, per ricambiare l’ospitalità e far conoscere loro il nostro territorio”.

Si ringraziano sentitamente le aziende agricole che hanno contribuito al gemellaggio donando il vino: Fattoria Parri, Azienda Agricola Valleprima, Montalbino, Le Fonti a San Giorgio, Tenuta Barbadoro e Azienda Agricola Inagro.

La delegazione di Squinzano sarà quindi a Montespertoli a giugno. Sarà la prima tappa di uno scambio che le due amministrazioni vogliono rendere stabile e duraturo.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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