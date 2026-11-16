Niente accordo in sede sindacale e nuova riunione fissata il 19 novembre. E’ l’esito del tavolo di salvaguardia che si è tenuto oggi in Regione per la Società Precise Tale Poggio alla Sala srl, società del settore turistico-alberghiero, già Gruppo Precise Hotels & Resorts, che ha gestito l’hotel che a Montepulciano (Si) occupava mediamente 80 dipendenti, molti dei quali stagionali, e che ha cessato la propria attività lo scorso ottobre a seguito della risoluzione del contratto di affitto della struttura alberghiera.

Al centro del confronto, durato varie ore, tra Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, assistito dalle strutture di Arti e Unità di crisi, e la rappresentanza della Società in via di scioglimento, la richiesta di intervento da parte delle organizzazioni sindacali a seguito dell’apertura della procedura di licenziamento collettivo di 9 lavoratori a tempo indeterminato.

Spiega Valerio Fabiani: “I referenti aziendali hanno dato risposte vaghe, trincerandosi dietro la non conoscenza del piano industriale del nuovo acquirente che è atteso sul territorio e non rispondendo nemmeno sugli assetti organizzativi della Società che invece rappresentano. C'è stata una totale chiusura sulle richieste avanzate da Istituzioni e organizzazioni sindacali per mitigare l'impatto economico e sociale sui lavoratori e sul territorio che perderebbe altri 80 posti di lavoro: per l'ennesima volta i lavoratori, molti stagionali, sarebbero i soggetti più colpiti”.

Fonte: Regione Toscana

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