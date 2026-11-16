San Romano, grande partecipazione alla serata dedicata al messaggio spirituale dei testamenti di San Francesco

Una serata di grande successo, caratterizzata da una partecipazione straordinaria, da un clima di calorosa accoglienza e da un ascolto attento e partecipe: questo il bilancio dell'incontro-conferenza dal titolo «Il messaggio spirituale nei testamenti di San Francesco», svoltosi sabato 14 novembre, nella suggestiva Sala Medicea del Convento dei Frati Minori di San Romano.

L'iniziativa è nata dalla collaborazione di tre realtà culturali del territorio: il Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medio Evo, il Dramma Popolare di San Miniato e L'Arco di Castruccio di Montopoli Val D’arno, unite dalla volontà di promuovere occasioni di approfondimento culturale capaci di coniugare ricerca storica, conoscenza e riflessione sui grandi temi della spiritualità.

A rendere particolarmente significativa la serata è stata in primo luogo la presenza di due relatori di riconosciuta autorevolezza scientifica: il professor Michele Pellegrini, docente dell'Università degli Studi di Siena, storico del Medioevo, membro del Comitato Scientifico del Centro Studi e della Società Internazionale di Studi Francescani di Assisi, e padre Fortunato Iozzelli, frate minore e storico della Chiesa, che per oltre trent'anni ha diretto l'Istituto Storico dei Frati Minori di Grottaferrata e per undici anni la rivista Studi Francescani, Autore di innumerevoli pubblicazioni.

Il professor Pellegrini ha parlato del cosiddetto Testamento di Siena, soffermandosi, sul piano della critica storica, sull'autenticità del Piccolo Testamento. Ne ha quindi messo in luce la straordinaria concisione e, attraverso l'essenzialità delle parole di Francesco, la profondità del messaggio. Poche indicazioni, ma fondamentali, rivolte ai frati del suo tempo e a quelli delle generazioni future: mantenere saldi alcuni comportamenti e valori irrinunciabili, vivere autenticamente la fraternità e l'amore reciproco, custodire l'amore per la Povertà e rimanere nella più assoluta obbedienza alla Chiesa. Un messaggio breve nella forma, ma di grande intensità e capace di attraversare i secoli.

Di particolare interesse e valore l'intervento di padre Fortunato Iozzelli, che ha accompagnato il pubblico nell'analisi dei diversi passaggi dell'ultimo Testamento di San Francesco, restituendone tutta la ricchezza storica, umana e spirituale. Al centro della sua riflessione il ricordo, da parte di Francesco, di come il Signore lo avesse condotto alla conversione attraverso l'incontro con i lebbrosi: un'esperienza decisiva, destinata a trasformare radicalmente la sua vita e a segnare l'inizio del suo cammino spirituale. Padre Iozzelli ha quindi ripercorso la nascita della fraternità francescana, il progressivo delinearsi della Regola e le ragioni che resero necessaria la sua approvazione attraverso una Regola bollata. Particolare attenzione è stata dedicata alle preoccupazioni di Francesco per il futuro della comunità: il desiderio che i frati rimanessero fedeli alla Regola, ne custodissero lo spirito e non smarrissero l'ispirazione originaria della loro scelta di vita.

Ne è emerso il ritratto di un Testamento profondamente umano, attraversato dall'affetto di Francesco per i suoi frati, dalle sue premure e preoccupazioni per il futuro dell'Ordine, ma soprattutto animato da una spiritualità intensa e da un desiderio profondo di fedeltà alla propria vocazione.

Le due relazioni, diverse per prospettiva e complementari nei contenuti, hanno offerto al pubblico un'occasione preziosa per avvicinarsi alla figura di Francesco non soltanto attraverso la ricostruzione storica dei testi, ma anche cogliendone la forza attuale del messaggio.

A impreziosire l'incontro è stata poi la presenza di due giovani musicisti, Gabriele Casolari e Daniele Stefanini, che hanno accompagnato la serata con interventi musicali capaci di creare un'atmosfera suggestiva, tanto da favorire e arricchire il clima di raccoglimento e di riflessione sulla spiritualità francescana.

Numerosissimo il pubblico presente, che ha seguito con grande attenzione e partecipazione gli interventi, in un'atmosfera di autentico interesse e condivisione: una presenza così folta e attenta da testimoniare quanto sia ancora vivo il desiderio di sperimentare occasioni culturali di qualità, nelle quali il rigore della ricerca storica possa dialogare con le grandi domande dell'esperienza umana e spirituale.

Alla serata hanno preso parte la Sindaca di Montopoli in Val d'Arno, Linda Vanni, e l'Assessore alla Cultura dello stesso Comune, nonché Presidente del Dramma Popolare di San Miniato, Marzio Gabbanini, a conferma dell'attenzione delle istituzioni verso iniziative che contribuiscono ad arricchire la vita culturale del territorio. Sono intervenute altresì Daniela Di Vita, Presidente dell'Arco di Castruccio, e Sebastiana Montagnani, Vicepresidente della stessa Associazione.

A coordinare l'incontro Laura Baldini, Presidente del Consiglio di amministrazione del Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medio Evo, che ha guidato i diversi momenti della serata, sottolineando il valore della collaborazione tra le tre associazioni promotrici, da consolidare anche in futuro.

La riuscita dell'iniziativa va dunque ben oltre il successo di una singola conferenza. La Sala Medicea del Convento di San Romano si è trasformata in un luogo di incontro, dialogo e condivisione, nel quale storia, musica e spiritualità si sono intrecciate in modo particolarmente felice.

Una serata che ha lasciato nei presenti il segno di un'esperienza culturale intensa e piacevole, confermando il valore della collaborazione tra le realtà associative del territorio e la loro capacità di offrire alla comunità occasioni di conoscenza, bellezza e crescita.

Centro Studi sulla civiltà del Tardo Medio Evo

Dramma Popolare di San Miniato

Associazione culturale “Arco di Castruccio” di Montopoli Val D’Arno,

Convento dei Frati Minori di San Romano

Fonte: Ufficio Stampa