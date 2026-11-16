Santa Chiara, Pisa apre il confronto sul futuro dell'area

Un nuovo quartiere nel centro storico, a pochi passi da piazza dei Miracoli. È la prospettiva che si apre per il Santa Chiara con il progressivo trasferimento delle attività ospedaliere a Cisanello. Venerdì 20 novembre il Comune di Pisa promuove il convegno pubblico "Santa Chiara, una nuova storia" all’Auditorium Giuseppe Toniolo, in piazza dell’Arcivescovado. L’incontro, organizzato con la media partnership de Il Sole 24 Ore, riunirà istituzioni, università, enti di ricerca e professionisti per discutere su come aggiornare il Piano di recupero e quali funzioni potranno trovare spazio nel complesso.

"Abbiamo organizzato questo convegno perché vogliamo aprire un dibattito pubblico sul futuro di un’area importantissima per Pisa – dichiara il sindaco Michele Conti –. Quello del Santa Chiara è il progetto di recupero urbano più importante che la città ha davanti per i prossimi anni. Le scelte che faremo riguardano il quartiere di Santa Maria, il rapporto con piazza dei Miracoli e il modo in cui i pisani vivranno una parte del centro storico finora occupata dall’ospedale. Per questo abbiamo invitato la Regione, l’Azienda ospedaliera, le istituzioni cittadine, le università e i professionisti a confrontarsi in un incontro aperto alla città. Abbiamo un piano da cui partire e vogliamo capire insieme come aggiornarlo alle esigenze di oggi. Il recupero del Santa Chiara può creare nuove opportunità di sviluppo per Pisa. È un’occasione da non perdere. Come Comune ci assumiamo la responsabilità di promuovere questo lavoro e dare continuità al confronto".

L’iniziativa si inserisce all’interno del lavoro avviato dall’amministrazione attorno all’area monumentale, con la riqualificazione di largo Cocco Griffi e piazza Manin grazie ai fondi PNRR, il riordino del mercato turistico e la sistemazione dei percorsi di accesso. A questi interventi si affianca il lavoro condotto con gli altri enti per il Piano di gestione del sito UNESCO. Il recupero del Santa Chiara estende il ragionamento a un’area di quasi dodici ettari, dove gli edifici che testimoniano la storia dell’ospedale convivono con spazi che potranno essere aperti alla città. La posizione del complesso consente di ripensare i collegamenti tra la piazza del Duomo e le strade del quartiere.

"Il Piano di recupero, approvato nel 2013 e valido fino al gennaio 2030, nasce dal concorso internazionale vinto da David Chipperfield – spiega il professore Massimo Dringoli, assessore all’Urbanistica del Comune di Pisa –. La sua intuizione è collegare via Nicola Pisano a piazza dei Miracoli con un percorso porticato attorno al quale organizzare il nuovo quartiere. Quel collegamento, la conservazione degli edifici tutelati e il sistema del verde sono i punti da cui partire all’interno di una proposta capace di rinsaldare i collegamenti tra piazza dei Miracoli e la parte del centro storico che arriva sul Lungarno nella zona della Cittadella, così da destinare gli spazi interni al verde pubblico e ai percorsi pedonali e ciclabili, in relazione con l’Orto Botanico e il Parco della Cittadella. Va affrontato anche il tema dei tempi. Una suddivisione in pochi lotti consentirebbe di programmare il recupero man mano che gli immobili si liberano con il trasferimento a Cisanello. Tra le ipotesi da approfondire c’è poi quella di ospitare nella Scuola Medica un centro congressi, in rapporto con le attività universitarie e di ricerca e nel rispetto dei vincoli di tutela".

Il programma prevede alle 9 l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti. Alle 9.30 si terranno i saluti istituzionali del sindaco di Pisa Michele Conti, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del presidente dell’Opera della Primaziale Pisana Andrea Maestrelli, del soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno Valerio Tesi e del vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Diego Petrucci. Interverranno anche Riccardo Zucchi, rettore dell’Università di Pisa, Alessandro Schiesaro, direttore della Scuola Normale Superiore, Nicola Vitiello, rettore della Scuola Superiore Sant’Anna, e Roberto Scopigno per l’area pisana del Consiglio nazionale delle ricerche.

Alle 10.45 la sessione "Il recupero del Santa Chiara" sarà dedicata agli scenari progettuali e alle possibili destinazioni dell’area. Parteciperanno Massimo Dringoli, assessore all’Urbanistica del Comune di Pisa, Katia Belvedere, direttrice dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, Salvatore Esposito, amministratore delegato di Finso S.p.A., Anselmo De Titta, amministratore delegato di MDC – Marina Development Corporation, e Barbara Da Rin, senior consultant Real Estate & Construction di TEHA Group. Alle 12 sono previsti il dibattito e le conclusioni.

L’incontro è aperto alla cittadinanza. Per partecipare è possibile scrivere a cerimoniale@comune.pisa.it.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Pisa

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