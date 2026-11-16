Mercati sempre più competitivi, marginalità ridotte, difficoltà nel reperire personale qualificato, crescita del divario sociale e di bisogni e aspettative delle comunità. Queste sono soltanto alcune delle sfide che caratterizzano la quotidianità del lavoro sociale e che stanno mettendo in discussione modelli organizzativi che per molti anni hanno rappresentato un punto di forza, al centro degli Stati Generali 2026 del Consorzio CGM che hanno fatto tappa a Firenze grazie alla collaborazione con il Consorzio toscano Ce&So.

A partire da queste sfide, il Consorzio Nazionale della Cooperazione Gino Mattarelli ha condotto un'analisi documentale approfondita che ha confrontato i contenuti del Piano nazionale dell'economia sociale con i bilanci sociali di 27 tra tutti i soci aderenti alla rete CGM. Con l'intento di comprendere la percezione del ruolo delle reti di impresa sociale nella promozione dell’economia sociale, in particolare a livello locale, l’analisi ha consentito di identificare 24 aree di contenuto, di cui 8 inerenti alle funzioni di rete, come servizi alle imprese sociali associate, comunità di pratica, progettazione e fundraising e rapporti con le istituzioni locali, e 16 che, invece, descrivono vere e proprie policy come coesione sociale e welfare territoriale, giovani e parità di genere, social procurement pubblico, impatto sociale e amministrazione condivisa.

Il livello di convergenza, misurato attraverso un apposito indice, tra i consorziati CGM e il Piano nazionale si è dimostrato piuttosto consistente: l’indice medio di allineamento è pari al 68%, segno che i consorzi della rete CGM soddisfano quasi i due terzi delle indicazioni di policy contenute nel piano e che gli attori della cooperazione sociale sono pronti a rafforzare le catene del valore ed espandere il perimetro dell'economia sociale.

Ne emerge più concretamente che le reti locali associate a CGM si presentano come agenzie di sviluppo locale piuttosto coerenti e solide sia nella capacità di governare sistemi territoriali di welfare complessi sia di essere in prima linea rispetto alle principali sfide sociali del paese, tra cui la dimensione intergenerazionale, la qualità del capitale umano nei servizi di cura e non solo, l'inclusione e il rafforzamento di territori fragili. Non mancano naturalmente le aree di miglioramento. Tra le funzioni di rete, infatti, si registra ad esempio una certa debolezza dal punto di vista comunicativo, solo 3 soci su 10 la indicano come funzione di rete strutturata, così come solo 1 consorzio su 4 si dice ben strutturato e pronto a operare nei contesti di amministrazione condivisa, contribuendo a processi di co-progettazione e co-programmazione. Ancora debole, infine, il contributo alla transizione green perseguita da circa il 25% della rete che, consapevole di questa esigenza, sta investendo nel sostegno alla nascita di CER solidali e alla transizione energetica delle infrastrutture gestite o di proprietà delle imprese sociali e dei consorzi della propria rete.

Sul riconoscimento politico dell’economia sociale la capacità e responsabilità delle reti italiane di far accadere realmente il Piano si è concentrato l’intervento di Giusi Biaggi, Presidente del Consorzio CGM: "Il Piano italiano per l’Economia Sociale interpella direttamente il nostro sistema: perché se la sua attuazione richiede ecosistemi territoriali, nuove forme di finanza, alleanze tra pubblico e privato, innovazione, competenze e capacità di investimento, allora richiede anche soggetti capaci di connettere ciò che oggi è frammentato".

"In una fase in cui le sfide che abbiamo davanti sono sempre più interdipendenti, le reti possono diventare l'infrastruttura attraverso cui l'economia sociale prende forma e acquista capacità di scala ma l’invito è a non guardare alle organizzazioni dell’economia sociale soltanto attraverso le categorie tradizionali dell’economia, perché una parte fondamentale di ciò che producono ricade sui territori, sulle comunità e sulle persone. Allo stesso modo le organizzazioni dell’economia sociale devono diventare sempre più capaci di rendere leggibile il valore che producono, tenendo insieme sostenibilità economica e ricaduta sociale e territoriale. La prospettiva da cui guardare il fenomeno non è più soltanto quanto vale economicamente un'organizzazione, ma quale valore genera per il sistema di cui fa parte”, ha aggiunto Biaggi.

"Firenze è orgogliosa di ospitare gli Stati Generali del Consorzio nazionale CGM, un’occasione importante per riflettere sul futuro dell'impresa sociale. Appuntamenti come questo sono strategici per tenere alta l'attenzione sulle politiche sociali e sui bisogni delle persone. Dalla nostra città su questi temi può partire una riflessione a 360 gradi: fare rete e lavorare in squadra è necessario per elaborare nuove risposte alle sfide del welfare e costruire comunità sempre più inclusive e solidali", ha affermato la Sindaca di Firenze, Sara Funaro, che è intervenuta presso l’Istituto degli Innocenti.

"I soggetti a rete come il Consorzio Co&So che rappresento stanno attraversando una fase di profonda trasformazione, ma non possiamo limitarci a leggere questa fase soltanto come una situazione di crisi. Occorre considerarla, invece, anche come un’occasione per ripensare il ruolo che i sistemi a rete dovranno assumere in futuro e trasformare le sfide del settore in opportunità di sviluppo per le comunità", aggiunge Claudia Calafati, Presidente di Co&So.

La mattinata di domani si articolerà intorno a tre tavoli tematici. Il primo sarà animato dal Centro di ricerca CREDDI e analizzerà il modo in cui l'intelligenza artificiale sta cambiando servizi, competenze e relazioni nelle organizzazioni del Terzo settore grazie al contributo di Michele Marangi e Farnaz Farahi, rispettivamente Professore Associato in Didattica e Pedagogia Speciale e professoressa Associata di Pedagogia Generale e Sociale del Centro Ricerca Educazione Didattica Digitale Innovazione sociale (CREDDI). Il secondo tavolo si concentrerà sul welfare culturale e del social prescribing dando visibilità alle esperienze toscane di Cultura in movimento, coinvolgendo Laura Biancalani (Direttore Generale Andrea Bocelli Foundation), Andrea Biondello (membro del Consiglio del Consorzio CGM), Silvia Barsi (Vicepresidente e Amministratrice Delegata della Cooperativa Odissea), Francesca Caderni (Responsabile Area Ricerca e Sviluppo della Cooperativa EDA Servizi) Marco Peruzzi (Presidente consorzio Co&so Empoli). Chiuderà la proposta il terzo tavolo di lavoro su social procurement e inserimenti lavorativi a cui parteciperanno Luca Dosi, Presidente e direttore generale della Cooperativa La Vigna, Massimiliano Bevacqua, Direttore di Solaris Lavoro e Integrazione, Eleonora Crippa, Direttrice amministrativa e Responsabile Laboratorio Officine Dispari e Maurizio Rossi, Presidente della Cooperativa sociale Convoi, nell'ambito del quale si terrà la presentazione del progetto Shared impact a cura di Gabriele Zangara, Management Engineer Entopan e Flaviano Zandonai.

Fonte: Ufficio Stampa - CGM

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