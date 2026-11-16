Come può un patrimonio artistico nato ai margini diventare una risorsa per immaginare il futuro dell'arte? È questa la domanda al centro di TRACCE DI VITA SENSIBILE, il progetto-festival dei Chille de la balanza che trasforma San Salvi, l'ex-città manicomio di Firenze, in un laboratorio di produzione artistica, formazione e ricerca, dove Arte Irregolare e Contemporaneità si incontrano per generare nuove visioni.

Il progetto presentato stamani in Regione dall’assessora alla cultura Cristina Manetti insieme a Claudio Ascoli e Sissi Abbondanza dei Chille de la balanza; Carl Havelange, direttore Trinkhall Museum Liegi; Gaia Bindi direttrice Accademia Belle Arti Firenze e Renato Sarti, teatro della Cooperativa Milano, nasce dall'esperienza quasi trentennale dei Chille a San Salvi e da una storia culturale straordinaria: quella de La Tinaia, nata nel 1975, e del patrimonio, a casa Chille, di quasi 3.000 opere di Francesco Romiti, artista irregolare profondamente legato a questo luogo.

"Questo progetto dimostra come la cultura possa essere una forza viva, capace di partire dalla memoria e dalle esperienze del passato per generare nuove opportunità di incontro, partecipazione e creatività – ha sottolineato Cristina Manetti –. Trovo particolarmente importante il coinvolgimento delle giovani generazioni, perché significa raccogliere un testimone e dare continuità a una storia straordinaria, trasformandola in qualcosa di nuovo. L'arte e la cultura hanno proprio questa capacità: creare relazioni, superare le barriere e costruire comunità. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, credo sia fondamentale ribadirne il valore, ben sottolineato nella nostra Costituzione. La cultura dovrebbe essere riconosciuta e vissuta come un elemento fondante della vita democratica e della comunità. Forse non servono neppure grandi novità, ma basterebbe tornare allo spirito originario della Costituzione e tradurne i principi nella vita quotidiana. Anche questo è un modo di fare resistenza culturale".

"La Regione Toscana - ha proseguito Manetti - guarda con grande attenzione e apprezzamento al lavoro che i Chille portano avanti da quasi trent'anni a San Salvi, contribuendo a trasformare un luogo segnato da una storia difficile in uno spazio di libertà, espressione e partecipazione. Un'esperienza preziosa che oggi trova nuova linfa nel dialogo con i giovani artisti e nella capacità di guardare al futuro senza perdere la memoria".

Disegni, dipinti, scritti e annotazioni di Romiti costituiscono un universo creativo di grande intensità, che ha interessato critici come Tomaso Montanari: "In Romiti c’è una ‘santità fondata sulla pratica di una radicale verità: un uomo che, in una Firenze piegata al mercimonio della bellezza, ha scelto invece la verità di una bellezza inquieta, mai compiacente. La sua opera è un’invocazione continua all’umanità: così centinaia di volti, ritratti e deformati, si affollano sulle superfici come un diluvio emotivo".

Da Romiti è nato UMANI. Questo volevo che capiste, spettacolo dei Chille, di e con Claudio Ascoli e Sissi Abbondanza, creazioni musicali di Dario Ascoli e video di Marco Triarico, che apre il percorso del Festival.

Dopo l'incontro, anche online, di mercoledì 18 novembre alle ore 18, dedicato a 'Teatro, Outsider Art, Memoria e Contemporaneità', lo spettacolo sarà in scena a San Salvi il 18 e 19 novembre alle ore 21. Posti limitati con prenotazione obbligatoria.

Il 30 novembre alle ore 20, con il patrocinio del Comune di Milano, approderà al Teatro della Cooperativa, uno spazio ideale per "Umani". Fondato nel 2002 da Renato Sarti nel quartiere popolare di Niguarda, è da sempre impegnato nella promozione di una cultura capace di dialogare con il territorio, custodire la memoria storica e dare voce alle persone e alle comunità ai margini. Un luogo che ha fatto della memoria, dell'antifascismo, dell'inclusione e della dignità umana i cardini della propria identità culturale.

Mercoledì 2 dicembre "Umani” sarà a Liegi, al Trinkhall Museum, importante istituzione europea dedicata all'arte contemporanea prodotta da artisti irregolari. Nella stessa giornata, alle ore 17, si terrà l'incontro "Faire du théâtre avec les œuvres d'art irrégulier". Il Trinkhall Museum ha già esposto con successo alcune creazioni di Romiti nella collettiva Melancolies.

Ma TRACCE DI VITA SENSIBILE guarda soprattutto al futuro. Il cuore del progetto è infatti un'esperienza formativa inedita rivolta a dieci giovani artisti under 35, provenienti principalmente dall'Accademia di Belle Arti di Firenze. Un laboratorio nel quale la formazione accademica, con le sue tecniche e i suoi strumenti critici, incontrerà la libertà espressiva dell'Art Brut e dell'Outsider Art. Non per imitare linguaggi o estetiche, ma per lasciarsi interrogare da esperienze creative capaci di mettere in discussione le convenzioni e aprire nuove possibilità.

Dal 25 gennaio al 29 marzo 2027, con il laboratorio "San Salvi tra memoria e contemporaneità", i giovani artisti saranno accompagnati in un percorso di conoscenza delle opere di Romiti, della storia de La Tinaia e degli spazi dell'ex manicomio, anche attraverso il contributo di studiosi ed esperti di Outsider Art. Tra i riferimenti del progetto, il lavoro di Eva Di Stefano, storica dell'arte e fondatrice dell'Osservatorio Outsider Art.

Da questo confronto nasceranno 10 nuove installazioni site-specific, concepite in relazione anche alle architetture, alle memorie e agli spazi di San Salvi, con possibili proposte di street art.

La presentazione delle opere è prevista sabato 24 aprile 2027 con un vernissage che sarà anche un'anteprima di SPACCIAMO CULTURE interdette, l'altra manifestazione dei Chille dedicata alla cultura come strumento di incontro e superamento delle esclusioni.

Un percorso che si inserisce nella storia di San Salvi come luogo di trasformazione e rigenerazione culturale, già testimoniata dal Marco Cavallo del XXI secolo, la grande scultura di Edoardo Malagigi inaugurata nel 2024, capace di intrecciare memoria basagliana, arte contemporanea e sostenibilità.

Il progetto TRACCE DI VITA SENSIBILE, documentato anche da un breve docufilm di Marco Triarico, vuole dunque dimostrare che la memoria non è qualcosa da conservare passivamente: può diventare materia viva, generare relazioni e offrire alle nuove generazioni occasioni di ricerca e creazione. Perché le tracce di una sensibilità libera e fuori dagli schemi non appartengono soltanto al passato: possono ancora indicare strade nuove per l'arte e la società.

Per informazioni e prenotazioni sulle diverse iniziative del progetto-festival TRACCE DI VITA SENSIBILE contattare i Chille de la balanza: info@chille.it.

Fonte: Regione Toscana

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