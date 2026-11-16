Un'altra settimana di incontri interessanti in biblioteca e a Palazzo Leggenda

Una nuova settimana ricca di appuntamenti si affaccia per la biblioteca comunale 'Renato Fucini' e Palazzo Leggenda.

Il primo grande appuntamento è per mercoledì 18 novembre alle 17 con l'incontro speciale di Battiti: 'Educare alla cittadinanza: un percorso fantastico…' è il seminario sulla scrittura fantastica a cura dell’autore Gianluca Caporaso. L'incontro, pensato per un pubblico a partire da 16 anni e per insegnanti, genitori, educatori, coinvolge una personalità di spicco come Caporaso, scrittore, poeta ed educatore tra le voci più apprezzate della letteratura per l'infanzia e della pedagogia narrativa in Italia.

Attraverso il gioco narrativo e la costruzione di storie, il pomeriggio offrirà strumenti pratici e spunti di riflessione per scoprire come l'immaginazione possa diventare uno strumento potentissimo di educazione civica e di convivenza democratica.

Andiamo a giovedì 19 novembre. Nell'ambito di Civico 0, alle 15, la Sala Tassinari della biblioteca 'Fucini' ospita l'incontro 'La scuola tra militarizzazione e resistenza pedagogica', a cura del Comitato per la Difesa della Costituzione Empolese-Valdelsa. Il relatore ospite sarà il professor Fausto Pascali dell'IIS Galilei Pacinotti di Pisa.

Sempre giovedì, alle 15 nella Sala dell'Albero di Palazzo Leggenda, per Civico 0 torna il Gruppo di Lettura della Memoria: Lettura, memoria e condivisione con gli ospiti del Circolo La Casa della Memoria. L'evento sarà allietato dalla musica di Mario Costanzi. I familiari presenti potranno parlare con la dottoressa Martina Franchini, psicologa psicoterapeuta. Per tutti da 6 a 99 anni (e oltre!). In collaborazione con A.I.M.A Empolese Valdelsa-Valdarno Inferiore.

ASPETTANDO GERMOGLI - Palazzo Leggenda ospita uno degli incontri di Aspettando Germogli, la 'preview' della sesta edizione della kermesse che celebra la Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Alle 17 di giovedì 19 a Palazzo Leggenda torna l'appuntamento con la creatività in digitale con Lego Green! Il laboratorio è dedicato a ragazze e ragazzi tra gli 8 e i 12 anni.

PREMIO POZZALE - Sabato 21, alle 18, invece il principale appuntamento della cultura cittadina: la premiazione della 73esima edizione del Premio Pozzale-Luigi Russo nella Sala Maggiore della biblioteca comunale. Saranno presenti gli autori vincitori: Dario Ferrari, Paolo Fonzi, Niccolò Zancan. A seguire, cena con gli autori all'ex Cinema La Perla.

GERMOGLI - L'avvio di Germogli coinvolge Palazzo Leggenda per venerdì 20, alle 17 laboratorio a Palazzo Leggenda: Dal libro al fare, crescere insieme è una bellissima avventura! Laboratorio creativo dedicato a piccole e piccoli tra i 2 e i 5 anni. Il resto del programma lo trovate sul sito germogli.comune.empoli.fi.it

La programmazione mensile della biblioteca e di Palazzo Leggenda è rintracciabile al sito:

https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/novembre-a-palazzo-leggenda-2/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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