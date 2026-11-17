Un uomo di 43 anni è stato accoltellato durante un tentativo di rapina a Firenze. L'aggressione è avvenuta nella serata di lunedì 16 novembre, intorno alle 22, alla fermata dell'autobus in piazza San Marco, dove la vittima, di origine peruviana, stava aspettando un mezzo della linea 14.

Secondo quanto raccontato dall'uomo alla polizia, sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto con il pretesto di chiedergli una sigaretta. L'individuo avrebbe poi iniziato a insistere per ottenere del denaro. Di fronte al rifiuto del 43enne, lo avrebbe colpito ripetutamente con un coltello.

Nonostante le ferite, l'uomo è riuscito ad allontanarsi e a raggiungere autonomamente il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova, dove ha ricevuto le cure necessarie. Le lesioni riportate sono state giudicate lievi.

Dopo aver riferito l'accaduto al personale sanitario, il 43enne ha presentato denuncia alla polizia. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'aggressione e individuare il responsabile.