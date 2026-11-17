Si conclude a Empoli la quarta edizione del Concorso internazionale di musica e danza "Città Metropolitana FirenzeOnline 2025-26". L'appuntamento è fissato per mercoledì 25 novembre alle ore 17.30 al Palazzo delle Esposizioni, dove andrà in scena il Galà finale con l'esibizione dei vincitori.

L'evento è promosso dall'associazione Harmonia in collaborazione con il Centro Studi Musicali "Ferruccio Busoni", con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze e il contributo del Comune di Empoli.

Nato nel 2020 con il patrocinio di Palazzo Vecchio, il concorso ha tagliato quest'anno il traguardo della quarta edizione, aprendosi per la prima volta anche alla danza. Un'iniziativa che ha riscosso un grande successo, coinvolgendo oltre 300 partecipanti di tutte le età e provenienti da ogni parte del mondo, suddivisi in varie categorie tra musicisti solisti, band, ballerini e gruppi coreografici.

Dopo le premiazioni ufficiali avvenute alla fine dello scorso aprile, che hanno visto l'assegnazione di opere d'arte della pittrice fiorentina Maria Paola Spadolini, stage formativi, ingressi omaggio e la possibilità di esibirsi al Galà di Villa Demidoff a Pratolino lo scorso 20 giugno, la manifestazione offre ora al pubblico empolese una vetrina d'eccezione per ammirare i talenti premiati. Il concorso ha inoltre garantito ai partecipanti un'importante visibilità mediatica attraverso il canale YouTube dedicato e le emittenti televisive locali 50Canale e Canale 88.

"Ringraziamo in particolare l’Amministrazione comunale di Empoli per l'essenziale collaborazione dimostrata in questo progetto", sottolineano gli organizzatori dell'associazione Harmonia, pronti ad accogliere la cittadinanza per un pomeriggio all'insegna dell'arte e del talento internazionale.

Fonte: Harmonia

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