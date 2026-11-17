Oltre 145 mila euro di contributi regionali nel 2026 per sostenere associazioni, progetti culturali, musei e reti museali impegnati nella promozione della conoscenza della Resistenza, della lotta al nazifascismo e della storia del Novecento. A queste risorse si aggiunge un progetto da 75 mila euro presentato dalla Rete dei Musei di Prato nell’ambito del bando FSE Musei.

L’assessorato alla cultura della Regione Toscana conferma così il proprio impegno finanziario, scegliendo di investire nella cultura, nella ricerca storica, nella valorizzazione del patrimonio culturale e nel coinvolgimento delle nuove generazioni. Una scelta che segna una precisa differenza rispetto a quella del Governo nazionale, che ha invece previsto una riduzione delle risorse destinate agli enti combattentistici e alle associazioni impegnate nella divulgazione della storia antifascista.

Secondo quanto riportato da organi di stampa, il nuovo schema di decreto del Ministero dell’interno prevede una riduzione di 258 mila euro, pari al 14,7%, del fondo nazionale destinato a questi enti, con ricadute su associazioni storiche come ANED, ANPPIA e ANVCG.

"Di fronte ai tagli del Governo, la Toscana sceglie una strada diversa: continuare a sostenere le associazioni che promuovono la conoscenza della Resistenza e della storia del Novecento. È una scelta politica che parla della nostra identità e dei valori in cui crediamo", dichiara l’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti.

Nel dettaglio, l’assessorato ha destinato 20 mila euro all’Istituto Ernesto De Martino per il progetto 'Incanto tutto l’anno', giunto alla XXXI edizione; 30 mila euro ad Archivi della Resistenza – Circolo Edoardo Bassignani APS per «Fino al cuore della rivolta», Festival della Resistenza alla XXII edizione; 15 mila euro all’associazione Liberlabor APS ETS per «Vincanta. La memoria che resiste», progetto che trasforma il ricordo dell’eccidio di Vinca del 1944 in un patrimonio culturale vivo attraverso arte, ricerca storica e partecipazione della comunità; altri 20 mila euro al Comitato Rete Toscana Ebraica per il progetto «Cultura ebraica in Toscana».

L’impegno della Regione si estende anche al sostegno delle istituzioni museali. Un esempio significativo è rappresentato dal Museo della Deportazione e della Resistenza di Prato, che nel 2026 ha ricevuto 20 mila euro attraverso il bando D3 e ulteriori 10.402,27 euro come museo di rilevanza regionale.

Il Museo fa inoltre parte della Rete dei Musei di Prato, che nel suo complesso ha ottenuto dalla Regione un contributo di 30.309,96 euro nel 2026. La rete ha partecipato anche al bando FSE Musei con un progetto del valore di 75 mila euro, finalizzato a rafforzare le attività e le opportunità di valorizzazione del patrimonio museale.

Si tratta di interventi che testimoniano una strategia regionale che non si limita a finanziare singole iniziative, ma punta a rafforzare anche le istituzioni culturali e le collaborazioni territoriali, riconoscendo ai musei un ruolo fondamentale nella diffusione della conoscenza e nella crescita culturale delle comunità.

La scelta della Toscana è coerente con il proprio Statuto, che all’articolo 3 riconosce l’antifascismo e la Resistenza come principi costitutivi dell’ordinamento regionale.

"Per noi l’antifascismo non è una formula, ma un valore che si traduce in scelte concrete. Sostenere le associazioni, valorizzare i musei e investire nei progetti culturali significa promuovere la conoscenza della nostra storia e offrire soprattutto alle nuove generazioni gli strumenti per comprendere il passato e leggere il presente. Mentre il Governo riduce le risorse, la Toscana sceglie di continuare a investire", conclude Manetti

Fonte: Regione Toscana