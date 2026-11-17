In merito agli ultimi interventi, in particolare delle organizzazioni sindacali, sul futuro dei servizi sanitari a Carrara, sull’ex Monoblocco e sul distretto di Avenza, l’Azienda USL Toscana nord ovest precisa che il percorso di riqualificazione e potenziamento delle strutture cittadine prosegue senza alcuna interruzione né tantomeno volontà di depotenziare l'offerta territoriale.

L’Azienda respinge l’idea di un “silenzio” o di un disimpegno istituzionale: proprio nei giorni scorsi, in sede di Commissione consiliare, i vertici aziendali hanno fornito un aggiornamento puntuale e trasparente sullo stato dell'arte e sul cronoprogramma degli interventi. La realizzazione della nuova palazzina di quattro piani nell'area est del Centro polispecialistico "Sicari" (ex Monoblocco) resta una priorità strategica assoluta per l'Azienda e per la Regione Toscana, sostenuta da un investimento confermato di 15,5 milioni di euro, interamente finalizzato a superare definitivamente le soluzioni provvisorie e a ricollocare i servizi attualmente ospitati nei moduli mobili e nei piani non utilizzati della vecchia struttura.

Parallelamente alla progettazione e all'iter per la nuova palazzina – i cui tempi tecnici sono stati illustrati con chiarezza nella sede istituzionale comunale – l’Azienda sta intervenendo concretamente sul presente per garantire qualità, sicurezza e accessibilità a utenti e operatori.

Al Centro polispecialistico "Sicari" (ex Monoblocco) sono stati affidati e avviati anche interventi di manutenzione straordinaria per l'ottimizzazione degli spazi interni e il miglioramento dell'accessibilità, nell'ambito di una più ampia riorganizzazione volta a ridurre progressivamente il ricorso ai container.

Anche sul distretto di Avenza (via Giovan Pietro) l'attenzione dell’Asl resta massima. Tra l’altro sono state recentemente stanziate risorse aziendali per l'adeguamento alle normative antincendio e la messa in sicurezza dell'immobile (incarico tecnico affidato per 20mila euro, inserito in un piano aziendale da quasi 9 milioni di euro), così da garantire la piena operatività e sicurezza della sede durante l'attuale fase di transizione, in attesa del futuro accorpamento dei servizi nella nuova Casa della Comunità di via Campo d'Appio.

Ribadendo il pieno rispetto per il ruolo delle parti sociali e per il lavoro svolto finora in sinergia, la Direzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest conferma il proprio impegno a partecipare, insieme alla Regione che è sempre stata molto disponibile in tal senso, a momenti di confronto con Comune e organizzazioni sindacali per condividere nuovamente ogni dettaglio tecnico e progettuale.

Fonte: Azienda USL Toscana nord ovest - Ufficio Stampa