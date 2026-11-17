Due arresti in flagranza di reato nel fine settimana a Pisa, nell'ambito dei controlli sul territorio effettuati dai carabinieri del Comando provinciale. Gli interventi, avvenuti in due distinte occasioni, hanno riguardato un episodio di furto aggravato ai danni di alcuni esercizi commerciali e un caso di resistenza a pubblico ufficiale.

Il primo intervento risale al pomeriggio di sabato 14 novembre, intorno alle 17, in Corso Italia. I militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti in un negozio di abbigliamento dopo una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza 112. Una donna di 35 anni, già nota alle forze dell'ordine e senza fissa dimora, era stata fermata con diversi capi non pagati, per un valore di circa 100 euro.

La successiva perquisizione personale ha permesso di recuperare altra merce che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, era stata sottratta poco prima ad altri esercizi commerciali della zona. Tutti i prodotti sono stati recuperati, riconosciuti dai proprietari e restituiti. Per la donna è scattato l'arresto con l'accusa di furto continuato aggravato.

Il secondo episodio si è verificato domenica 15 novembre, intorno alle 13, in via Ugo Rindi. Una pattuglia della Stazione dei carabinieri di Pisa ha intimato l'alt a un cittadino straniero di 28 anni che viaggiava su un monopattino elettrico. L'uomo non si sarebbe fermato all'ordine dei militari, tentando di proseguire la marcia. Una volta raggiunto, avrebbe inoltre rifiutato di fornire le proprie generalità.

Accompagnato in caserma per le procedure di identificazione, avrebbe mantenuto un comportamento ostile, opponendo resistenza e spintonando i carabinieri. È stato quindi arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

In entrambi i casi, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno, che coordina le indagini, i due arrestati sono stati rimessi in libertà senza l'applicazione di misure cautelari.