Cresce di nuovi dispositivi medici la nuova sala NIV (Non-Invasive Ventilation) del reparto di Fisiopatologia Respiratoria del presidio Piero Palagi, diretto da Walter Castellani, grazie alla donazione della Fondazione CR Firenze. Recentemente la sala, allestita con macchine per ventilazione non invasiva e dedicata al trattamento di pazienti con insufficienza respiratoria cronica riacutizzata, era stata dotata di quattro poltrone per la terapia. La donazione della Fondazione consiste di 2 polisonnigrafi, un hardware e altri dispositivi medici, tra cui un tapis roulant e un cicloergometro per un valore complessivo di 61.475 euro.

In questi mesi si è reso necessario implementare l’attività clinica, così da consentire ai pazienti con insufficienza respiratoria cronica di proseguire la terapia con finalità riabilitative. Con soddisfazione la donazione della Fondazione CR Firenze è stata accolta anche dalla Direttrice del presidio Palagi, Ersilia Sinisgalli, e dal Direttore del Dipartimento delle Specialistiche Mediche, Pasquale Palumbo.

"Dopo il recente allestimento della Sala NIV – sottolinea Walter Castellani – questa donazione consente di portare a compimento il progetto di una vera e propria struttura che permette di effettuare, al di fuori del ricovero ospedaliero, la ventilazione in totale sicurezza. Siamo grati alla Fondazione Cr Firenze per aver dato ai pazienti l’opportunità di un servizio sempre più efficiente".

La nuova dotazione che arriva dalla Fondazione CR Firenze consentirà di proseguire la costruzione di percorsi specialistici in una logica di integrazione ospedale-territorio: i pazienti che terminano l’attività di ventilazione nella sala NIV e che hanno ancora bisogno di fare riabilitazione potranno proseguire la cura attraverso il percorso che le attrezzature mediche donate offriranno loro. L’obiettivo del progetto, dal supporto ventilatorio in sala alla successiva riabilitazione fino all’eventuale telemonitoraggio a casa, così come è stato ideato dal dottor Castellani, è quello di limitare gli accessi al Pronto Soccorso da parte di pazienti che convivono da tempo con problemi respiratori. A dimostrazione che anche sul territorio è possibile implementare livelli di alta intensità di cura, con notevoli ricadute su appropriatezza e ottimizzazione dei costi.

"Con questa donazione – dichiara Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze – proseguiamo il nostro impegno per dotare il sistema sanitario regionale di moderne attrezzature per i percorsi di cura. L’acquisto di queste strumentazioni permetterà al presidio Palagi di rafforzare l’attività riabilitativa e di offrire ai pazienti una maggiore continuità nelle cure, anche al di fuori del ricovero ospedaliero. Per noi è importante contribuire a garantire servizi capaci di rispondere ai bisogni delle persone nel territorio in cui vivono".

Il reparto di Fisiopatologia Respiratoria del Palagi è, inoltre, collegato in rete con altri cinque spirometri dislocati nel territorio dell’area fiorentina, oltre ad ambulatori distaccati per le visite specialistiche a Firenze, Borgo San Lorenzo, nel Chianti e prossimamente anche nell’alto Mugello e nel Valdarno Superiore.

Fisiopatologia e ambulatori fiorentini, le prestazioni: nel 2024 +7,5% rispetto al 2023

Il servizio di Fisiopatologia Respiratoria prende in carico pazienti con patologie croniche respiratorie a scopo diagnostico, terapeutico e riabilitativo. Nel 2024, dal reparto e dagli ambulatori dislocati sul territorio dell’area fiorentina sono state erogate 30.115 prestazioni specialistiche, con un incremento del 7,5% rispetto al 2023. Il reparto svolge, da anni, un’attività che permette di intercettare dal territorio, in tempo utile, la patologia respiratoria per consentirne efficacemente la diagnosi e la terapia, evitando il ricovero ospedaliero, in particolare dei pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). La BPCO e le altre patologie respiratorie croniche sono, secondo i dati del 2022, la terza causa di morte in Italia. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dell’ISTAT, la BPCO contribuisce significativamente alla mortalità complessiva, anche se spesso viene sottostimata a causa di diagnosi incomplete o comorbidità. Le tendenze più recenti indicano che l’incidenza e la mortalità per BPCO sono in lieve diminuzione, grazie a campagne di sensibilizzazione, miglioramenti nelle cure e minore esposizione a fattori di rischio come il fumo di tabacco. Tuttavia, la BPCO rimane una condizione grave e spesso sottodiagnosticata, con un impatto significativo sulla qualità di vita e sulla mortalità.

Fonte: Ausl Toscana Centro

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