Venti anni accanto alle persone, dentro la vita delle famiglie e delle comunità valdelsane. La Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa celebra questo traguardo lunedì 14 dicembre alle 14.30 al Politeama di Poggibonsi, con un incontro che riunirà istituzioni, operatori, dipendenti ed ex dipendenti per ripercorrere la propria storia e mettere a fuoco le nuove sfide dei servizi sociali. Un appuntamento che guarda al futuro di un territorio nel quale il bisogno di ascolto, sostegno e vicinanza rende il ruolo della Fondazione sempre più attuale.

Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa

Nata dalla scelta dei Comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano di costruire risposte condivise ai bisogni sociali, FTSA ha intrecciato il proprio percorso con quello di tante persone: chi nei servizi ha trovato un aiuto, chi vi lavora ogni giorno e chi ha contribuito a farli crescere. Saranno queste esperienze, insieme al confronto tra istituzioni e realtà del territorio, ad accompagnare il racconto della Fondazione di ieri, di oggi e di domani.

Vent’anni di lavoro accanto alle persone

"In questi 20 anni FTSA - afferma Jacopo Guercini, direttore generale della Fondazione - è cresciuta insieme alle comunità dell’Alta Valdelsa, incontrando bisogni, affrontando cambiamenti e costruendo relazioni di fiducia. La nostra storia vive nel lavoro delle persone che ogni giorno operano nei servizi, nelle competenze di chi ci ha preceduto e nella collaborazione con i Comuni e con le realtà del territorio. Il ventennale è un’occasione per riconoscere questo patrimonio e interrogarsi su come renderlo ancora più utile. Il nostro compito è continuare ad ascoltare, cogliere i bisogni che cambiano e trasformarli in risposte condivise. Perché poter contare su servizi vicini e su una rete che sa accompagnare le persone dà sicurezza alle famiglie e rafforza tutta la comunità".

Dalle origini alle sfide di oggi

Il programma prevede in apertura i saluti istituzionali e varie sessioni di confronto dedicate alle politiche per l’abitare e per le famiglie, il contrasto alla violenza di genere, l’accoglienza, i giovani, gli anziani e la disabilità saranno affrontati attraverso gli interventi dei professionisti e delle realtà che contribuiscono alla rete dei servizi. Un importante momento sarà dedicato all’evoluzione dei bisogni sociali e sociosanitari e alle risposte che istituzioni e territorio saranno chiamati a costruire insieme, attraverso il coinvolgimento della Società della Salute Altavaldelsa, dell’Azienda USL Toscana Sud Est, dei Comuni e del mondo delle imprese.

Fonte: Ufficio Stampa - Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa

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