Difendere i Fondi di coesione dal rischio di tagli e centralizzazione per garantire certezza di investimenti al tessuto produttivo toscano.

È il messaggio lanciato oggi dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che a Villa Poggi ha convocato e presieduto la Consulta delle imprese per fare il punto sulle strategie di sviluppo economico e sulle prospettive dei finanziamenti europei. Al centro dell’incontro, la valutazione dei possibili impatti del prossimo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 sulle politiche di sostegno alle imprese e in particolare sulla tenuta dei Fondi strutturali.

“La Regione Toscana si impegna a continuare a mettere il 18% sui fondi strutturali europei qualora venissero confermati – ha detto il presidente Giani –. Ma lo scenario che si profila è preoccupante: stimiamo una riduzione tra il 20 e il 25% delle risorse, che verrebbero dirottate verso un Fondo di emergenza senza passare dalle Regioni. Se questa proposta andasse avanti, non sarebbe più possibile costruire un piano triennale”.

Giani ha poi posto l'accento sui rischi legati al superamento della gestione regionale dei fondi: “La centralizzazione voluta dal governo mette in seria difficoltà la programmazione dei territori, che conoscono meglio di chiunque altro le esigenze di imprese e comunità. Per questo, insieme al mondo produttivo, portiamo avanti una battaglia comune: i Fondi di coesione devono restare uno strumento di sviluppo costruito sui territori, con certezza di risorse e di tempi”.

Nel corso dell'incontro a Villa Poggi sono stati poi affrontati altri dossier operativi per la competitività del sistema regionale: dall'aggiornamento del piano di reindustrializzazione e sostegno alle imprese, alla costituzione della cabina di regia per l’internazionalizzazione e del gruppo di lavoro sulla blue economy come gruppi permanenti secondo la normativa regionale.

Fonte: Regione Toscana

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