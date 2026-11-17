A Santa Croce sull'Arno in piazza Garibaldi, davanti la chiesa di San Lorenzo, lunedì mattina si respirava già aria di Natale. Infatti è arrivato abete che verrà addobbato e che martedì della prossima settimana il 24 alle 18 verrà acceso. Un abete scelto direttamente dal sindaco Roberto Giannoni, che ne ha voluto uno anche per piazza del Popolo davanti al comune e un terzo per piazza Panattoni a Staffoli:

“Anche quest'anno sono andato all'Abetone a prendere gli alberi di Natale” ha spiegato Giannoni. "Ieri mattina - continua il sindaco - lo abbiamo messo in piazza Giuseppe Garibaldi.

Ieri ne hanno sistemato uno anche davanti al municipio e a Staffoli. Dietro a questi alberi c'è anche un messaggio ambientale – ha continuato il sindaco Giannoni - sono alberi che abbiamo preso alla Abetone sull'appennino Tosco-Emiliano, sia noi che il vicino comune di Castelfranco. Sono Abeti che sono stati tagliati durante la manutenzione del bosco, perché erano troppo vicini agli altri e quindi sarebbero stati tagliati comunque.

Per cui è una scelta che rispetta l'ambiente, noi non tagliamo nessun albero in più per il nostro Natale, però preferiamo che l'albero di Santa Croce sull'Arno sia il più bello di tutti e soprattutto sia un vero abete. Aspetto tutti i bambini di Santa Croce e tutti i santacrocesi all'accensione dell'albero il prossimo martedì 24 novembre, alle 18. Mi raccomando tutti in paese, non mancate”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

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