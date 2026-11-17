Individuato dai carabinieri di Portoferraio il presunto responsabile della scritta offensiva comparsa sulla facciata del Duomo della Natività della Beata Vergine Maria, sull'Isola d'Elba. Al termine delle indagini, i militari hanno denunciato a piede libero un uomo residente nel territorio elbano, nei cui confronti sarebbero emersi gravi indizi di responsabilità.

L'attività investigativa era stata avviata dopo la denuncia presentata dal parroco il 23 ottobre, in seguito all'imbrattamento verificatosi il 15 ottobre, quando ignoti avevano tracciato una scritta volgare sulla facciata esterna dello storico edificio religioso.

Le verifiche della Stazione dei carabinieri si sono concentrate sugli elementi raccolti sul posto e sull'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, sia pubblici sia privati, presenti nella zona. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire l'accaduto e di raccogliere elementi a carico del presunto autore, successivamente deferito all'Autorità giudiziaria di Livorno.

Le indagini hanno inoltre portato all'attenzione degli investigatori una serie di ulteriori episodi di vandalismo e danneggiamento che avrebbero interessato il Duomo nel corso del 2026. Tra questi figurano scritte e deturpamenti su alcune targhe marmoree all'interno della chiesa, un tentativo di effrazione dell'organo con il danneggiamento del relativo coperto, lo spostamento di arredi e oggetti sacri e il rinvenimento di escrementi davanti a una delle porte d'ingresso.

Si tratta di episodi sui quali sono in corso ulteriori approfondimenti per verificare eventuali responsabilità e ricostruire la successione dei danneggiamenti. La vicenda riguarda un edificio di particolare valore storico, culturale e religioso per la comunità di Portoferraio e per il patrimonio dell'Isola d'Elba.

L'attività dei carabinieri si inserisce nell'ambito dei controlli finalizzati anche alla tutela dei beni comuni e dei luoghi di interesse storico e religioso.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari: la responsabilità della persona denunciata dovrà essere accertata nelle successive sedi giudiziarie, nel rispetto della presunzione di innocenza.