Con Y4ST – Youth for Sustainable Tourism, progetto finanziato al Comune di Montaione nell’ambito del programma europeo CERV, i giovani italiani e sloveni diventano protagonisti di un percorso condiviso per la definizione del Manifesto del Turismo Sostenibile, quale modello di buone pratiche per valorizzare il patrimonio ambientale e culturale, promuovere il benessere delle comunità e contribuire a disegnare il futuro dei borghi e dei territori europei.

Il progetto, finanziato dal programma CERV – Citizens, Equality, Rights and Values, nell’ambito dell’azione Town Twinning, apre una nuova occasione di cooperazione internazionale per il territorio; cuore dell’iniziativa sarà la prima edizione del Festival Europeo del Turismo Sostenibile , che prevede quattro giornate di incontri, esperienze sul territorio e confronto tra giovani italiani e sloveni. Il percorso unisce Montaione, quale ideatore e coordinatore del progetto, Gambassi Terme e la città partner di Brežice, in Slovenia, e valorizza il ruolo delle nuove generazioni nella costruzione di comunità più accoglienti, attente all’ambiente e alla qualità della vita.

“Le iniziative progettuali, precisa il Sindaco di Montaione, Paolo Pomponi, consentono ai giovani di riflettere sul rapporto tra turismo, paesaggio, biodiversità, patrimonio culturale e benessere delle comunità locali. Non semplici spettatori, ma protagonisti: saranno le loro osservazioni, esperienze e proposte a orientare il lavoro comune. Perché il futuro dei nostri borghi e dei territori passa anche da un nuovo modo di vivere e interpretare il turismo: un futuro che non può essere soltanto immaginato per i giovani, ma deve essere costruito insieme a loro, dando spazio alle loro idee, alla loro creatività e alla capacità di trasformare le tradizioni e le vocazioni locali in nuove opportunità di sviluppo nel valore della sostenibilità. Y4ST rappresenta per Montaione un'opportunità per rafforzare il dialogo intergenerazionale a livello europeo, valorizzare l'identità dei borghi e promuovere una nuova visione del turismo, capace di coniugare sostenibilità ambientale, patrimonio culturale e benessere delle comunità locali. Il risultato simbolo sarà il Manifesto del Turismo Sostenibile e del Green Wellbeing, elaborato in modo partecipato e condiviso tra Montaione, Gambassi Terme e la città slovena di Brežice. Accanto al Manifesto nasceranno un toolkit bilingue e una mappa digitale accessibile tramite QR code, strumenti pensati per raccontare il territorio e diffondere pratiche di turismo responsabile anche oltre la conclusione del progetto”.

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio Stampa

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