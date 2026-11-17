È cominciato domenica 15 novembre e proseguirà per tutto il mese il programma di iniziative organizzato dal Comune di Montopoli in Val d’Arno in collaborazione con le associazioni e le realtà del territorio. Libere, libere, libere è una rassegna ideata per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, un ciclo di appuntamenti e iniziative di sensibilizzazione rivolti a tutta la cittadinanza. Dopo il momento di riflessione con l’appuntamento alle panchine rosse e arcobaleno “Ci vogliamo viv3” della scorsa domenica a Capanne, il calendario prosegue venerdì 20 novembre alle 21 con la presentazione della graphic novel "Non può patriarcare per sempre”. Un incontro organizzato dall’associazione Frida con l'autrice Sted in dialogo con Diana Lenzi, al centro Giovani Montopoli (Via XXV Aprile 9, San Romano). Una graphic novel irriverente e incisiva in cui Sted racconta come il patriarcato sia vivo e vegeto, fuori e dentro di noi. Oltre ai casi di cronaca di stretta attualità, l’autrice denuncia dinamiche di potere, narrazioni tossiche e normalizzazioni di comportamenti inaccettabili e spinge verso una riflessione su soluzioni che siano sistemiche e collettive, così come lo è la violenza di genere. L’ultimo appuntamento è “Facciamo rumore” alle 16.15 alla panchina rossa di via Barberia a Montopoli con il coro della Pro Loco di Montopoli Non è mai troppo tardi.

«Abbiamo fatto rete tra le proposte dalle associazioni del territorio sul tema della violenza di genere – commentano la sindaca Linda Vanni e le assessore Irene Cavallini e Kendra Fiumanò –. Grazie a Fulvia Puccioni per aver pensato a un momento alla panchina di via Barberia in cui parte attiva saranno proprio gli uomini in un’azione di prevenzione e sensibilizzazione. Grazie all’Arco di Castruccio che proietterà dei messaggi durante tutto il mese dal display della loro sede e grazie a tutte quelle attività commerciali che in questi giorni stanno attaccando delle coccarde rosse in vetrina in ricordo di Giulia Cecchettin e di tutte le donne uccise. Un simbolo al contrasto alla violenza di genere sarà distribuito anche nei nostri servizi educativi. Affinché il dialogo, il rispetto e il confronto siano sempre le uniche strade da perseguire, già dall’infanzia».

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa

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