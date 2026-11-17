Un progetto da 647mila euro per realizzare 1,8 km di condotta del gas metano lungo via Lucchese, nel tratto non ancora coperto per le abitazioni tra gli incroci con via Alamanni e via Valdarno. Un investimento di Toscana Energia che incontra 110 utenze potenziali per un intervento da tempo richiesto dalla popolazione.

Ieri al circolo Arci di Avane è avvenuta la presentazione alla cittadinanza. Erano presenti il sindaco Alessio Mantellassi, il presidente di Toscana Energia Fabio Giorgetti e la vice Giulia Pippucci, l'assessore ai Lavori Pubblici Simone Falorni e gli incaricati dell'azienda.

La realizzazione della nuova rete del metano permetterà alle famiglie residenti un miglioramento nella qualità della vita, dismettendo sistemi poco pratici per avere il gas metano a casa. In più, la condotta verrà realizzata secondo le ultime tecnologie disponibili, che permetteranno grazie alla digitalizzazione anche un monitoraggio continuo e completo anche da remoto, per una manutenzione e un pronto intervento ancora più efficienti.

Durante la serata sono stati spiegati i metodi di richiesta di allacciamento degli immobili alla nuova rete, con risposte alle richieste dal pubblico.

Il sindaco Mantellassi e l'assessore Falorni affermano: "Siamo arrivati a un punto decisivo per un'infrastruttura assente su questo tratto di via Lucchese, di cui si parla da tempo, e che finalmente vede un avvio con l'iter procedurale e progettuale per poi dare inizio ai lavori. Un grazie sincero a Toscana Energia che, a seguito di un importante confronto tenutosi con l'amministrazione comunale, ha accolto la richiesta di investire in questa zona di Empoli. Il lavoro prevede l'installazione della tubazione del gas sull'arteria stradale, al quale poi i cittadini residenti potranno richiedere l'allaccio per avere finalmente pure questo servizio presso le loro abitazioni".

PER INFORMAZIONI - Gli interessati all'allaccio alla nuova rete possono scrivere una mail all'indirizzo preventivi@toscanaenergia.it indicando nell’oggetto: ESTENSIONE RETE EMPOLI

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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