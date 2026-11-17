Un viaggio alla scoperta di un mestiere antico, fatto di manualità, sapienza artigianale, passione. E’ questo il filo conduttore della mostra fotografica di Marco Mangini, dedicata alle opere del terracottaio Giovanni Fiaschi, che sarà inaugurata sabato 21 novembre (ore 16) all’Oratorio di San Carlo (via Testaferrata) alla presenza della Sindaca, Francesca Giannì, e dell’Assessore alla Cultura, Franco Spina.

Una carrellata di 36 scatti che consentono al visitatore di conoscere le varie fasi che accompagnano la realizzazione di un’opera, dal momento in cui la materia prende forma fino al risultato finale. Un racconto per immagini che, con discrezione, entra nello spazio privato di un laboratorio artigiano, cogliendo momenti, gesti, strumenti e piccoli segreti che custodiscono il valore di un sapere tramandato nel tempo.

La fotografia diventa così una memoria preziosa non solo per documentare non solo l’opera finale, ma soprattutto il lavoro creativo, la pazienza, la precisione, la tecnica e la sensibilità che caratterizzano questo antico mestiere

"La mostra – osserva Marco Mangini - nasce dalla mia predisposizione a usare la fotografia per raccontare il territorio e dalla personale curiosità di vedere come nasce una scultura in terracotta. Giovanni Fiaschi mi ha offerto l'opportunità di assistere alla realizzazione del busto del Cardinale Piovanelli e di conoscere le motivazioni che lo hanno spinto a realizzare le altre opere che impreziosiscono il nostro paese. La mostra avrà un catalogo stampato in 60 copie numerate e un catalogo digitale disponibile gratuitamente per chi ne farà richiesta".

"Castelfiorentino - osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – non è solo la cornice spaziale di questo lavoro, ma il suo DNA profondo. La storia della ceramica castellana è un intreccio secolare di fango e fuoco, una sapienza antica che ha plasmato l’identità stessa della comunità Fiaschi si inserisce in questo solco non come un semplice epigono, ma come un custode premuroso. La sua opera si fa ponte tra le generazioni, recuperando la solidità della tradizione per spogliarla del superfluo e proiettarla in una dimensione contemporanea. E’ una ceramica che parla del passato ma che non ne rimane prigioniera".

"Oggi – conclude Spina – il lavoro di Giovanni Fiaschi diventa il pilastro di un’ambiziosa visione collettiva: il progetto del Quartiere della Ceramica promosso dall’Amministrazione Comunale, che si avvia a prendere vita nel cuore del centro storico alto".

La mostra rimarrà aperta fino a domenica 6 dicembre con il seguente orario: tutti i giorni dalle 17 alle 19.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Castelfiorentino

Notizie correlate