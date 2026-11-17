Sorpresi a bordo di un'auto con oltre 4 kg di cocaina, un uomo e una donna sono stati arrestati dalla polizia di Siena per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nel pomeriggio di domenica 15 novembre quando, come reso noto dalla Questura, gli investigatori della squadra mobile, impegnati in uno specifico servizio antidroga a Poggibonsi, si sono insospettiti notando alcune manovre anomale e pericolose di un'auto che stava percorrendo una corsia di decelerazione sulla superstrada Siena-Firenze, in località Salceto.

A quel punto hanno immediatamente allertato, tramite la sala operativa della Questura, il commissariato di Poggibonsi che ha attivato la volante sul territorio. Gli agenti hanno così intercettato e fermato il veicolo in via Montenero, identificando i due occupanti, una donna di 42 anni di origine albanese e un uomo italiano di 43 anni. Entrambi avrebbero manifestato un atteggiamento nervoso e agitato, che ha indotto i poliziotti ad approfondire il controllo: perquisita l'auto sono stati rinvenuti, nascosti all'interno di una borsa che si trovava dietro il sedile del conducente coperta da un giubbotto, quattro panetti contenenti in totale oltre 4 kg di sostanza stupefacente, risultata positiva al narcotest per la cocaina. Nel corso delle operazioni sono stati anche sequestrati 500 euro in contanti, ritenuti riconducibili all'attività illecita.

Alla luce degli elementi raccolti, i due sono stati arrestati e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Siena, mentre la donna è stata condotta presso la Casa Circondariale di Firenze-Sollicciano, entrambi a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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