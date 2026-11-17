La Guardia di finanza ha sequestrato 45 immobili utilizzati come case di prostituzione e formalmente registrati come centri massaggi e benessere, per un valore complessivo di 8,2 milioni di euro. L'operazione, coordinata dai finanzieri di Padova, ha interessato anche la Toscana, con interventi nelle province di Firenze e Prato, nell'ambito di un'indagine su una presunta organizzazione criminale riconducibile alla criminalità cinese.

I sequestri sono stati disposti dal Gip del Tribunale di Padova. All'attività hanno partecipato oltre 250 finanzieri dei Comandi provinciali di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza, Milano, Monza Brianza, Mantova, Modena, Firenze, Prato, Roma e Pescara.

Il bilancio dell'operazione comprende quattro arresti di presunte maitresse cinesi, trasferite in carcere, mentre un'altra persona è stata arrestata per violazione della normativa sull'immigrazione clandestina. Sono complessivamente 68 le persone indagate per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, gli immobili, tra appartamenti, uffici e negozi, risultavano formalmente adibiti a servizi per la cura della persona, ma ospitavano attività di prostituzione. Il giro d'affari sarebbe stato consistente: ogni donna avrebbe generato ricavi per circa 30mila euro al mese, dei quali le presunte responsabili trattenevano una quota compresa tra il 50% e l'80%.

Le donne, secondo quanto emerso dalle indagini, convivevano con le cosiddette maitresse, che ne controllavano gli incassi e garantivano la continuità delle prestazioni dalla mattina fino a notte.

Il sistema imprenditoriale utilizzato per gestire i centri si basava su società cosiddette "apri e chiudi", sostituite ogni due o tre anni da nuove imprese che proseguivano l'attività negli stessi locali, modificando soltanto la partita Iva.

Nel corso dell'operazione sono state identificate 60 donne di nazionalità cinese presenti nei centri. Per alcune, risultate irregolari sul territorio italiano, è stata avviata la procedura di espulsione. I finanzieri hanno inoltre sequestrato circa 270mila euro in contanti e chiesto la cessazione di 44 partite Iva

Notizie correlate