Il Comitato per la difesa della sanità in Valdelsa chiede ai Comuni del territorio di convocare un Consiglio comunale aperto, possibilmente in forma congiunta, per discutere il futuro del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Campostaggia e le criticità dei servizi sanitari locali.

Il Comitato sollecita inoltre un incontro con i sindaci e propone un accordo di programma tra le due aziende sanitarie e le amministrazioni interessate per definire il ruolo del presidio ospedaliero e rafforzare l’assistenza territoriale.

Nel documento, il Comitato esprime contrarietà a qualsiasi ipotesi di chiusura, accorpamento o ridimensionamento del punto nascita, chiedendo una posizione unitaria delle istituzioni locali: "Ognuna di queste soluzioni, a nostro avviso, non è accettabile". Tra le questioni sollevate anche la carenza di servizi specialistici e di radiodiagnostica, le criticità delle Case di Comunità e la necessità di rivedere l’accordo interaziendale tra l’Ausl Toscana Centro e l’Ausl Toscana Sud Est.

La nota del Comitato

Ci rivolgiamo ai Sindaci, ai Presidenti dei Consigli comunali e ai Gruppi consiliari per chiedere la convocazione di un Consiglio comunale aperto, che noi auspichiamo convocato unitariamente dai Comuni della zona, per assumere decisioni (ordini del giorno e altri strumenti deliberativi a disposizione dei Consigli) sul reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Campostaggia e sui servizi sanitari offerti nella zona. Riteniamo opportuno che i Consigli comunali siano aperti per dare l’opportunità anche alle associazioni, le categorie economiche ed a ogni altra aggregazione di cittadini interessate a discutere lo stato dei servizi sanitari, di far sentire la propria voce sullo stato dei servizi sanitari offerti nella nostra zona.

Chiediamo inoltre un incontro con i Sindaci a cui è rivolta questa comunicazione, anche in modo separato, convinti che le istituzioni locali siano un interlocutore importante sui temi della salute e un punto di riferimento insostituibile di raccordo tra le istanze dei cittadini, con i loro bisogni sociosanitari, e il sistema delle aziende sanitarie a cui compete la responsabilità della gestione dei servizi e l’attuazione dei piani di programmazione. L’incontro vuole essere un momento di confronto e anche occasione per presentare le proposte del Comitato.

Auspichiamo che gli atti dei Consigli comunali esprimano una linea chiara, contrapposta alle decisioni del Ministero della Salute di chiusura del reparto maternità, ma anche contro ogni ipotesi di un suo ridimensionamento e/o accorpamento. Altrettanto, i Consigli comunali dovrebbero pronunciarsi unitariamente sugli altri servizi erogati nella zona.

A tale proposito, riteniamo che sarebbe qualificante un accordo di programma sottoscritto unitariamente dall’AUSL Toscana Sud Est e l’AUSL Toscana Centro con i tutti i Comuni della zona direttamente interessati (Alta Valdelsa, Bassa Valdelsa e Chianti) che affronti in modo inequivocabile il ruolo che deve assumere il presidio ospedaliero di Campostaggia per offrire servizi qualificati come Ostetricia e Ginecologia, Chirurgia generale, Ortopedia, Cardiologia, Oculistica, Oncologia, Pronto Soccorso, ecc.

Al contempo l’accordo di programma dovrebbe assumere precisi impegni per adeguare i servizi specialistici ambulatoriali e la radiodiagnostica necessari per un bacino di 100.000 abitanti. Chiediamo impegni sulle Case di Comunità, sui servizi socioassistenziali e su un rilancio della prevenzione individuale, compresa l’educazione alla salute. Infine, è necessaria una totale revisione dell’accordo interaziendale, tra le due ASL, sulle zone di confine.

Di seguito, segnaliamo gli argomenti che, a nostro avviso, dovrebbero essere oggetto del Consiglio Comunale.

Le notizie che circolano sul reparto di Ostetricia e Ginecologia di Campostaggia indicano una prospettiva tutt’altro che rassicurante. Il Ministero della Salute ha già dichiarato la volontà di chiudere il reparto in tempi brevissimi; altri prefigurano una direzione eterodiretta del reparto, da parte di un’azienda sanitaria diversa dall’AUSL Toscana Sud Est; c’è chi pensa ad un accorpamento o comunque un ridimensionamento delle attività.

Ognuna di queste soluzioni, a nostro avviso, non è accettabile, non solo per la storia importante del punto nascita (il primo in Italia che ha attuato il parto naturale e, subito dopo, il parto in acqua), ma anche perché la chiusura o il ridimensionamento o la perdita di autonomia di iniziativa sarebbero un gravissimo colpo, innanzitutto, per le donne di questa zona e anche per l’intero ospedale, che così vedrebbe sottrarsi uno dei servizi più qualificanti presenti nel presidio.

Peraltro, in base alla delibera 901/26 del Direttore Generale dell’AUSL Toscana Sud Est, si prospetta anche il possibile ridimensionamento di altri servizi ospedalieri come la chirurgia generale e l’ortopedia.

Riteniamo inoltre importante confrontarci con codeste Amministrazioni sullo stato dei servizi specialistici ambulatoriali e della radiodiagnostica, assolutamente insufficienti per un bacino di circa 100.000 abitanti e che interessa i comuni dell’Alta Valdelsa, della Valdelsa Fiorentina e del Chianti Fiorentino.

A tale proposito, riteniamo urgente rivedere l’accordo interaziendale tra l’AUSL Toscana Centro e l’AUSL Toscana Sud Est sulle zone di confine. L’attuale accordo, pur prendendo atto di un notevole afflusso di cittadini verso l’Alta Valdelsa di Comuni che fanno capo alla competenza amministrativa dell’AUSL Toscana Centro, diversamente da quanto prospettato per il Valdarno, non indica soluzioni adeguate, per risolvere l’insufficiente dimensionamento dei servizi specialistici.

Il medesimo accordo interaziendale, mentre prevede esplicitamente che l’ospedale di Montevarchi sia il punto nascita di riferimento anche per le donne residenti nel Valdarno Fiorentino, niente prevede per l’ospedale di Campostaggia, pur essendo l’Alta Valdelsa nelle medesime condizioni di integrazione con i territori della Valdelsa fiorentina e Chianti fiorentino

Vorremmo inoltre segnalare le deficienze del piano di attuazione delle Case di Comunità. Ad oggi non ci sono innovazioni sulle procedure per l’integrazione delle attività del MMG e dei PdL con le prestazioni specialistiche. Rimane così insoluto il tema della presa in carico del cittadino, lasciandolo solo nell’organizzazione del percorso di diagnosi e cura, un percorso che molto spesso si scontra con tempi di attesa lunghissimi o soluzioni a grandissima distanza dal luogo di residenza del cittadino.

Peraltro, nell’unica Casa di Comunità aperta nell’Alta Valdelsa (quella di Poggibonsi), niente è previsto su progetti innovativi sulla educazione alla salute e sulla promozione della prevenzione individuale. In sostanza, al momento, è riproposto il modello distrettuale che sulla carta si vorrebbe superare. Altrettanto non sono previsti servizi specialistici a diretto supporto delle attività dei MMG e PdL.

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