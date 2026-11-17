"La Regione Toscana ha perso 9 anni sulla questione della sanità di confine. Bastava che nel 2018 la Regione rinnovasse l'accordo tra ASL Toscana Centro e ASL Toscana Nord Ovest, che fino ad allora aveva consentito ai residenti dei Comuni del Valdarno Inferiore di accedere in regime di prossimità alle prestazioni diagnostiche, all'emergenza-urgenza e alla distribuzione dei farmaci anche nelle strutture limitrofe dell'area pisana senza barriere burocratiche e confini meramente amministrativi. Ora si sta andando verso il ripristino di questo accordo, ripristino stimolato da oltre 1000 firme di cittadini costituiti in comitato; ma preoccupano i tempi e l'assenza del Comune di Castelfranco di Sotto".

Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, replicando in aula alla risposta dell'assessore regionale Monni all'interrogazione di FI, insieme al consigliere regionale Jacopo Ferri e alla dirigente provinciale del partito pisano, Roberta Salvadori.

"Avete avuto 9 anni per ripristinare quell'accordo che le Asl non avevano rinnovato - hanno detto gli esponenti di FI -. Questa è una vicenda che si trascina da troppo tempo: non è il tema dell'urgenza, visto che l'urgenza la decide il soccorritore, che sceglie l'ospedale più attrezzato per il singolo caso. Qui si parla di scelta delle cure, di libertà di scegliere, dei malati oncologici, quelli che devono fare le trasfusioni, i dializzati: questo è il tema vero, per quanto riguarda la sanità di confine. Oggi, gli abitanti di Montopoli e di Castelfranco di Sotto si vedono costretti ad andare in un ospedale come quello di Empoli, che è nettamente più lontano rispetto ad altri presidi più vicini: Pontedera dista 5 minuti, Empoli 25 minuti".

"Il tema che noi le volevamo sottoporre nell'interrogazione - ha concluso Stella, rivolgendosi all'assessore regionale - era riportare al centro quegli accordi sulla sanità di prossimità di cui hanno beneficiato altre aree della Toscana, ma non i residenti di Montopoli e Castelfranco. La nostra interrogazione è del 15 giugno, abbiamo aspettato che la Regione ci rispondesse, senza forzare i tempi, ma poi ci siamo visti costretti a portarla con urgenza in Consiglio. Che la Regione ci dica che si sta andando in quella direzione ci tranquillizza e ci rasserena, ma ci preoccupano i tempi e ci preoccupa il fatto che Castelfranco di Sotto sia rimasto fuori dall'accordo, vorremmo su questo punto fare di tutto perché anche quel Comune possa rientrare".

Fonte: Ufficio Stampa

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