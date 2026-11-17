Il Partito Democratico Empolese Valdelsa esprime la propria piena e convinta adesione allo sciopero generale nazionale indetto dalla CGIL per venerdì 20 novembre.

«Il lavoro, la salute e i diritti sociali sono le priorità assolute su cui deve concentrarsi l'azione politica del nostro Paese e del nostro territorio- dichiara Maurizio Cei, segretario della Federazione PD Empolese Valdelsa-. Di fronte a una legge di bilancio che non risponde alle esigenze reali delle persone, riteniamo doveroso sostenere con forza una mobilitazione che mette al centro il sostegno ai salari, il rinnovo dei contratti collettivi e la difesa del potere d’acquisto delle famiglie, duramente colpite dall’inflazione e dal carovita, la difesa dei servizi pubblici e del welfare e chiede maggiori risorse per la scuola, la sanità pubblica e i servizi essenziali».

«Come Giovani Democratici aderiamo convintamente allo sciopero generale del 20 novembre, perché riteniamo che le rivendicazioni della CGIL chiamino in causa direttamente anche il futuro delle nuove generazioni, che non può essere costruito senza un investimento concreto nella scuola e nell’università pubbliche, senza un diritto allo studio che sia realmente garantito a tutte e tutti e senza politiche capaci di contrastare la precarietà e rendere accessibile il diritto a una vita autonoma- afferma Ottavia Viti, segretaria dei Giovani democratici Empolese Valdelsa-.

Non possiamo accettare che le opportunità di ciascuno continuino a dipendere dalle condizioni economiche della famiglia di provenienza, motivo per cui saremo in piazza al fianco di lavoratrici e lavoratori, affinché istruzione, dignità e diritti tornino a essere priorità dell’agenda politica»,

«L'Empolese Valdelsa ha sempre dimostrato un profondo legame con i valori della partecipazione e della tutela del lavoro- conclude Cei-. Venerdì 20 novembre saremo presenti alla manifestazione di Firenze in Piazza Indipendenza al fianco delle lavoratrici, dei lavoratori, dei pensionati e degli studenti per far sentire una voce unita e forte»

Fonte: PD Empolese Valdelsa