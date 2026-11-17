Gli studenti del Liceo Dini di Pisa hanno occupato gli spazi dell’istituto per protestare contro il riarmo, i tagli ai finanziamenti per l’istruzione e il rincaro del costo della vita. La mobilitazione, avviata insieme ad altre scuole del territorio, si inserisce in un più ampio movimento di protesta che coinvolge giovani e lavoratori in Italia e all’estero.

Nella nota diffusa dagli studenti, l’occupazione viene definita un "atto consapevole e necessario di fronte al futuro che ci troviamo davanti". Tra le ragioni della protesta anche la contestazione delle politiche governative in materia di sicurezza e della repressione delle mobilitazioni studentesche e sindacali. "L’occupazione, però, non deve essere la conclusione di questa lotta ma solo un punto di passaggio per prenderci il futuro che ci spetta", scrivono gli studenti.

La nota degli studenti

Oggi noi studenti, insieme ad altre scuole pisane, abbiamo deciso di occupare gli spazi della nostra istruzione come atto consapevole e necessario di fronte al futuro che ci troviamo davanti.

La spirale di tensione fra gli stati porta ad un riarmo sempre maggiore e in alcuni paesi è già culminata in conflitti aperti.

La guerra aumenta il costo della vita e lo stato, spendendo nel riarmo, applica tagli ai fondi destinati ai servizi pubblici, fra i quali in primo luogo la nostra istruzione.

Noi non ci stiamo, e agiamo contro queste situazioni e cosa ne consegue, unendoci ai giovani in Italia, in europa e in tutto il mondo, che stanno lottando riempiendo le piazze e bloccando le scuole.

Queste mobilitazioni riscontrano una sempre più grande repressione permessa dal nostro governo che attua periodicamente decreti, come con gli otto pacchetti sicurezza e gli atti di violenza sempre più frequenti nelle piazze e nelle scuole occupate.

A tutti i giovani vittima di questa repressione diamo la nostra solidarietà e ci schieriamo anche dalla parte di chi lotta per un salario migliore o difende il proprio posto di lavoro.

Fra questi ultimi siamo particolarmente vicini al personale scolastico che, grazie alla lotta di un paese unito, è riuscito ad impedire il taglio di migliaia di posti di lavoro previsto dalla nuova legge di bilancio, dimostrando l'utilità delle proteste. Nonostante ciò rimangono imminenti nuovi tagli all'istruzione per reindirizzare quei fondi verso il riarmo.

Anche noi, in quanto studenti, abbiamo lotte da vincere; viviamo nella nostra quotidianità il rincaro della benzina, che colpisce sia gli studenti che vengono in motorino sia quelli che prendono l'autobus, oltre al costo in aumento dei libri scolastici e delle gite che raggiungono prezzi esorbitanti.

Questo atto si inserisce in un contesto più ampio di mobilitazione, portata avanti da mesi da giovani e lavoratori. L’occupazione, però, non deve essere la conclusione di questa lotta ma solo un punto di passaggio per prenderci il futuro che ci spetta.

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