Gli studenti e le studentesse degli istituti superiori di Campi Bisenzio hanno partecipato ieri 16 novembre alla proiezione gratuita riservata alle scuole del film "Se domani non torno" tratto dal libro e dalla vicenda di Giulia Cecchettin. Al termine della proiezione gli studenti hanno potuto discutere con gli operatori del Centro Antiviolenza Artemisia. La proiezione è stata possibile grazie alla collaborazione del Centro Commerciale I Gigli con UCI Cinema e Comune di Campi Bisenzio e si svolge nell’ambito di un programma di appuntamenti che i Gigli promuovono nel mese di novembre dal titolo "Insieme contro la violenza di genere" dedicati al "25 Novembre" Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un mese di occasioni di discussione e riflessioni rivolte ad adulti e ragazzi per promuovere educazione e confronto aumentando sensibilizzazione e consapevolezza sul tema della violenza di genere.

La proiezione per le scuole si tiene anche il 17 novembre e il 23 novembre alle 9 all’UCI Cinema. In totale gli studenti coinvolti sono oltre 300.

Riflessioni ed emozioni arrivano dall’installazione del "Muro dei pensieri" lo spazio creato al primo piano di Corte Lunga: un corner speciale dove i visitatori possono lasciare un messaggio o una riflessione, un'esperienza personale vissuta dopo la visione del film "Se domani non torno" o, più in generale, un pensiero legato al tema della violenza di genere.

"Libere di contare" è il titolo della tavola rotonda organizzata per il 19 novembre alle 16.30 in Corte Lunga a cura del Comitato per le Pari Opportunità del Tribunale di Prato dedicato all'indipendenza economica delle donne, intesa come primo e fondamentale passo per prevenire e uscire da situazioni di violenza e dipendenza. Per questo motivo l’incontro sarà "un dialogo aperto", concreto e accessibile a coloro che vorranno partecipare. L'obiettivo di questo appuntamento è mettere a confronto esperienze del territorio e competenze professionali in ambito giuridico, lavorativo, finanziario e associativo, offrendo informazioni pratiche e strumenti utili per costruire la propria autonomia economica o supportare chi si trova in situazioni di fragilità.

"La luce che siamo" è lo spettacolo di danza in programma il 25 novembre alle 17.30 nella piazza di Corte Lunga con l’esibizione di una trentina di ragazze delle scuole secondarie di primo grado di Campi Bisenzio: la scuola Verga dell’Istituto Comprensivo La Pira e la scuola Garibaldi dell’Istituto Comprensivo Margherita Hack.

Un appuntamento importante sarà riservato alla solidarietà: il 25 novembre sarà una giornata dedicata al sostegno dei Centri Antiviolenza. I visitatori dei Gigli potranno aderire all’iniziativa riscattando gratuitamente, senza utilizzo di punti, un coupon dedicato tramite l’app Gigli Pass. Il riscatto del coupon avrà un valore simbolico e sarà finalizzato a coinvolgere e sensibilizzare gli iscritti al programma loyalty su un tema di grande rilevanza sociale. Attraverso questo semplice gesto, gli utenti potranno esprimere concretamente la propria vicinanza alla causa e il proprio sostegno ai centri antiviolenza. Il Centro Commerciale effettuerà una donazione a favore del Centro La Nara e Artemisia, contribuendo concretamente alle attività svolte dalle due associazioni sul territorio.

Saviola Chesi della società Savills Italia, Direttrice del Centro commerciale I Gigli, aggiunge: "Iniziative come questa rappresentano un’occasione concreta per promuovere consapevolezza, dialogo e responsabilità collettiva. Crediamo sia fondamentale coinvolgere soprattutto le nuove generazioni, offrendo ai ragazzi e alle ragazze momenti di confronto e riflessione che possano contribuire a diffondere una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della prevenzione di ogni forma di violenza. Siamo orgogliosi di mettere a disposizione i nostri spazi per iniziative che possano generare valore sociale e sensibilizzare la comunità su temi così importanti".

La vicesindaca e assessora alla cultura del Comune di Campi Bisenzio Federica Petti dichiara: "Parlare di violenza di genere è fondamentale in un paese come il nostro in cui una donna ogni tre giorni viene ammazzata da chi reputa che il possesso e la sopraffazione sia amore. Ma il femminicidio è solo la punta dell'iceberg della violenza di genere, per questo è importante parlare di violenza in ogni ambito, dall'economico a quello familiare, come faremo ai Gigli, che ringrazio per aver organizzato così tanti eventi, in particolare quelli rivolti alle nostre scuole: la violenza di genere si combatte a ogni età perché purtroppo non ha età. Per questo è importante parlarne sempre, non solo il 25 novembre, in ogni luogo, dalle scuole fino ai centri commerciali".

Fonte: Ufficio Stampa - I Gigli

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