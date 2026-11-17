Si è concluso a Castelfranco il girone d’andata della prima fase per i nostri U13 Castelfranco Frogs vs Etrusca Basket San Miniato 33 – 136. Un girone di andata fatto di tre vittorie e due sconfitte. "Un buon bottino che però non ci deve appagare. Spingiamo ogni giorno per raggiungere la nostra miglior versione per crescere come singoli e come squadra" dicono da Etrusca Basket. In questa ultima uscita ampio spazio per tutti e un ottimo contributo da parte del gruppo squadra con buoni azioni corali in attacco e una buona collaborazione in difesa.

Fonte: Etrusca Basket

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