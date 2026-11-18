Si è svolta questa mattina, nella sala d’attesa dell’Oncologia, al secondo piano dell'ospedale San Giuseppe di Empoli, la cerimonia di consegna di un nuovo macchinario per la refrigerazione del cuoio capelluto, donato dall'associazione Astro con il contributo di alcune imprese del territorio, Zignago Vetro, Sammontana, oltre agli ultras dell’Empoli Calcio e tanti cittadini.

La nuova apparecchiatura, conosciuta anche con il nome inglese di “scalp cooler”, si aggiunge a quella già in uso nell’oncologia empolese. La tecnologia risponde alla necessità di prevenire o ridurre l'alopecia, uno dei risvolti della chemioterapia più gravosi sul piano psicologico e sulla qualità della vita. Sebbene il percorso interessi prevalentemente l'utenza femminile, considerati i protocolli clinici rispetto a cui è stato sviluppato, il trattamento è accessibile anche ai pazienti di sesso maschile qual ora ne ricorrano le condizioni.

Il meccanismo d'azione del raffreddamento cutaneo

Il sistema agisce attraverso l'applicazione di una calotta in silicone morbido collegata a un'unità frigorifera di precisione. L'obiettivo principale è abbassare la temperatura della cute fino al range ottimale di 18-22 °C, partendo da una preparazione di circa 30 minuti prima dell'infusione farmacologica. L'abbassamento termico determina una vasocostrizione locale che riduce il flusso sanguigno verso il cuoio capelluto del 20-40%. Questa contrazione vascolare limita la quantità di farmaci chemioterapici che raggiungono i follicoli piliferi. In parallelo, il freddo rallenta l'attività metabolica e la velocità di divisione delle cellule follicolari. Poiché alcuni trattamenti antiblastici colpiscono in modo prioritario le cellule a rapida proliferazione, la temporanea inattivazione metabolica protegge la radice del capello dal danno citotossico. La ricerca in questo ambito è andata avanti per molti anni senza successo fino al 2016, quando rigorosi studi clinici comparativi hanno dimostrato in contemporanea che alcuni macchinari non solo potevano raffreddare il cuoio capelluto ma potevano farlo in modo controllato, continuo e ad una temperatura precedentemente identificata come adeguata per ridurre drasticamente la caduta dei capelli in chi li utilizzava durante i cicli di chemioterapia.

Il macchinario donato consente di trattare 2 pazienti contemporaneamente, e questo porta a 4 il numero complessivo di utenti che possono usufruire di questa opportunità nello stesso momento.

«Con l'arrivo del secondo dispositivo e la possibilità di trattare più pazienti in contemporanea, raddoppiamo la nostra capacità operativa – spiega la dottoressa Francesca Martella, direttrice dell'Oncologia Medica e del Centro Donna di Empoli ­– La perdita dei capelli costituisce una barriera psicologica rilevante, che in diversi casi rischia di compromettere l'adesione serena alle terapie oncologiche. Poter offrire questa opportunità a un numero più ampio di donne e di uomini rappresenta un passo avanti concreto per il nostro reparto, che dal 2023 ha visto un aumento del 60% degli utenti che ricevono chemioterapie endovenosa, con un numero di pazienti trattati dal reparto che nel 2025 ha raggiunti quasi i 1.200 solo per l’Oncologia. In questo contesto, è evidente come il dispositivo già presente non risultasse più sufficiente per rispondere a tutte le richieste».

«La donazione ricevuta questa mattina conferma la vicinanza del tessuto associativo e imprenditoriale alla nostra struttura sanitaria – commenta la dottoressa Francesca Bellini, direttrice del presidio ospedaliero San Giuseppe –. Investire in strumenti destinati al benessere emotivo e alla qualità della vita significa valorizzare l'umanizzazione delle cure e garantire un'assistenza attenta alla persona nel suo complesso».

La coordinatrice Laura Marini ha aggiunto che pur rappresentando l’utilizzazione di questo dispositivo un impegno per l’attività quotidiana del gruppo infermieristico, una programmazione attenta e puntuale consente di trovare spazi per tutti e per tutte le attività, in un day hospital che dal 2023 è profondamente cambiato. La Struttura di Oncologia è attualmente aperta ed operativa 12 ore al giorno al fine di accogliere la crescita dei trattamenti, che nel 2025 ha visto l’infusione di oltre 10.000 sacche di farmaci preparate dall’Ufa della Farmacia dell’Ospedale San Giuseppe.

«L’impiego dello scalp cooler – ha confermato la dottoressa Martella – è molto impegnativo in termini organizzativi per un reparto di Oncologia. I pazienti che, oltre alla chemioterapia, indossano il dispositivo si trattengono dai 60 ai 150 minuti in più nelle sale di terapia, richiedono un’educazione pre e post-utilizzo fornita dal gruppo infermieristico e numerose accortezze comunicate ed attuate dal gruppo degli operatori socio-sanitari. Tuttavia, quando i medici informano gli utenti di questa possibilità, molti si sentono accolti in bisogni che forse temevano anche solo di comunicare. Attenzione alla persona significa anche anticiparne i bisogni, palesarli e cercare di accoglierli. Voglio ringraziare per questo dono, non solo per la vicinanza mostrata al nostro reparto, ma perché anche coloro che non ne ottengono beneficio, sono grati per l’opportunità e spesso mantengono almeno quella quota di capelli che consente loro di riconoscersi, mentre senza parrucca camminano nell’intimità della propria casa».

Alla consegna erano presenti anche il vicesindaco di Empoli Nedo Mennuti che ha evidenziato l'importanza dell'integrazione tra il sistema sanitario pubblico e il tessuto sociale locale, l’assessora alle Pari opportunità Valentina Torrini che ha evidenziato il valore formale e umano della donazione, quindi i rappresentanti della Zignago Vetro, Leonardo Gestri direttore delle Risorse Umane e Silvio Marano direttore di Stabilimento a Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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