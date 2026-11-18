Punto di riferimento per intere generazioni di castelfranchesi, un volto familiare per molti abituati a vederlo con il camice, indossato per una vita intera. Questo uno dei tanti ricordi legati ad Agostino Bassi, medico di famiglia per quarant'anni a Castelfranco di Sotto, oltre che dermatologo. Il paese e la zona del Cuoio piangono la scomparsa dello stimato professionista, che alla carriera aveva affiancato anche l'impegno politico, ricoprendo per più legislature il ruolo di consigliere comunale.

Il forte legame con la comunità e la famiglia

Agostino Bassi è venuto a mancare all'età di 70 anni, in seguito ad una malattia. I funerali si terranno questo pomeriggio, mercoledì 18 novembre, alle 15.15 nella collegiata in centro a Castelfranco di Sotto. Una scomparsa che ha lasciato un vuoto nel paese, nella sanità del territorio e in tutti coloro che lo conoscevano. Come ricordato in queste ore, Bassi ha vissuto il mestiere con grande passione, unendo la serietà professionale alla simpatia con cui ha saputo mettere a proprio agio coloro che, negli anni, si sono affidati alle sue cure o si sono rivolti a lui anche semplicemente per ricevere consiglio. Medico, marito e padre, descritto come fortemente legato alla comunità e alla sua famiglia Bassi, "figlio d'arte" del dottor Silio, era cresciuto a Castelfranco di Sotto e proprio qui, nel suo paese, ha lavorato lasciando un segno, testimoniato anche dai tanti messaggi e commenti di cordoglio apparsi sui social. Come riportato dai quotidiani insieme alla moglie Alberta Bracci, medico pediatra, aveva costruito un rapporto speciale fatto di fiducia profonda, condivisione quotidiana e reciproca.

I ricordi: "Aveva sempre un consiglio prezioso o la parola giusta per aiutarti"

"Oggi perdiamo non solo un grande medico, ma soprattutto una persona straordinaria" scrive un utente via social, "se ne va un punto di riferimento prezioso: da oggi siamo tutti un po' più poveri". E ancora, "perdere quello che per anni è stato il tuo medico di famiglia è come perdere una parte della tua vita", "sono così tanti i ricordi che è impossibile elencarli".

"Sono veramente triste e addolorato per la scomparsa di Agostino Bassi" scrive in un post il consigliere capogruppo di centrosinistra a Castelfranco, Federico Grossi. "Ha curato intere generazioni di castelfranchesi e io, come tanti altri, ho avuto il privilegio e la grande fortuna di averlo come mio medico di famiglia: mi ha preso in cura che ero solo un ragazzino e mi ha accompagnato fino al giorno della sua pensione. Era una persona seria, disponibile, competente e di immensa professionalità. Come succede a tutti nel corso della vita, nei momenti del bisogno lui aveva sempre un consiglio prezioso o la parola giusta per darti supporto e aiuto. Conservo un ricordo umanamente speciale: spesso le mie visite mediche diventavano bellissime occasioni di confronto politico. Pur da fronti contrapposti discutevamo sempre con un grandissimo e sincero rispetto reciproco, a dimostrazione dello spessore dell'uomo, oltre che del medico. Spero gli possano arrivare tutti i messaggi di affetto che in queste ore tante e tanti gli stanno dedicando. Caro Agostino, fai buon riposo".

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