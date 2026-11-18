Un grosso albero è caduto sulla Strada regionale 69, in località Pratantico, nel territorio di Arezzo, a causa del maltempo. L'episodio si è verificato intorno alle 12 di mercoledì 18 novembre, quando la pianta ha invaso completamente la carreggiata, impedendo il transito dei veicoli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo, che con il supporto di un'autogru hanno provveduto al taglio e alla rimozione dell'albero. L'intervento ha consentito di ripristinare le normali condizioni di viabilità.

Non si registrano persone coinvolte né feriti.

Notizie correlate