È stato identificato negli Usa, nell'ambito delle indagini sulle email di allarmi bomba inviate alle scuole italiane, un uomo che utilizzava online lo pseudonimo di "Mikhail Andropov". Il nome o le iniziali erano comparse come firma in più messaggi ricevuti negli scorsi giorni dagli istituti, anche in Toscana, sia l'11 che il 12 novembre e più di recente lunedì scorso. L'uomo è stato individuato dalle attività investigative avviate dal servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica, in collaborazione con il servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Un importante elemento investigativo, viene spiegato dalla polizia di Stato in una nota, è stato acquisito dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Napoli che, sotto il coordinamento della Procura, ha approfondito il contenuto di una pec arrivata anche all'Ambasciata italiana a Washington, in cui l'uomo denunciava l'utilizzo improprio della sua identità digitale. Nella comunicazione "la persona, presentatasi come G. B., dichiarava di risiedere negli Stati Uniti e di utilizzare online lo pseudonimo "Mikhail Andropov" per ragioni di sicurezza personale. Riferiva, inoltre, di essere stato contattato sui social network da diversi giovani italiani preoccupati per le minacce rivolte alle scuole, precisando di essere completamente estraneo ai fatti". Gli elementi investigativi acquisiti dal Centro operativo di Napoli hanno consentito di attivare tempestivamente i canali di cooperazione internazionale di polizia: il servizio di polizia postale per la sicurezza cibernetica è dunque riuscito ad identificare il mittente della comunicazione e a localizzarlo in Arizona. L'individuazione "è stata resa possibile anche grazie al fondamentale scambio informativo ed operativo in materia di cooperazione di polizia con le autorità statunitensi assicurato dallo S.c.i.p., il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia della Direzione centrale della Polizia criminale del Ministero dell’Interno".

Il soggetto, sentito dall'Fbi, "ha confermato di aver inoltrato l’e-mail all’Ambasciata italiana a Washington e al C.o.s.c. di Napoli, nonché di utilizzare online lo pseudonimo "Mikhail Andropov"". L’Fbi ha smentito qualsiasi suo coinvolgimento nell’invio massivo delle e-mail minatorie agli istituti scolastici italiani. Intanto proseguono le indagini con l'obiettivo di individuare i responsabili dell'invio massivo delle mail, ricostruirne la provenienza e accertare ogni eventuale collegamento tra gli episodi, anche tramite canali di cooperazione internazionale di polizia.

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