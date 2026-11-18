Avrebbero rubato l'identità ad un'azienda agricola, per presentare false domande d'ingresso in Italia attraverso il "Decreto flussi". È quanto scoperto da un'indagine dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Arezzo, con il supporto dei militari del comando provinciale, che ha portato alla denuncia di 8 persone per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, falsità documentale e sostituzione di persona.

L'attività, iniziata con il monitoraggio del territorio da parte dei carabinieri delle stazioni, è proseguita con le successive verifiche del nucleo ispettorato del lavoro, il quale ha individuato come spiegato in una nota dell'Arma, un'anomala e imponente mole di richieste d'assunzione per lavoratori extracomunitari, inoltrate al Ministero dell'Interno a nome di un'inconsapevole ditta agricola della provincia, del tutto estranea ai fatti.

Le verifiche investigative, sviluppate attraverso riscontri incrociati su log informativi, tracciamenti di identità digitali (Spid) e accertamenti, coordinati dal comando carabinieri per la tutela del lavoro su tutto il territorio nazionale, hanno portato a ricostruire il modus operandi. Secondo quanto ricostruito i coinvolti, previa indebita appropriazione dei dati societari e fiscali dell'azienda, vittima del furto d'identità, avrebbero presentato sul portale ministeriale oltre 100 false domande d’ingresso. "Gli aspiranti lavoratori stranieri venivano raggirati con la promessa di un posto di lavoro e di un regolare permesso di soggiorno. In cambio ognuno, giunto in Italia, versava sino a 12mila euro a presunti intermediari, i quali, una volta percepita la somma abbandonavano i malcapitati, nel frattempo giunti in Italia, al loro destino". Sono in corso ulteriori indagini della Procura di Arezzo per verificare "a salvaguardia delle aziende "sane" del territorio, se vi siano stati ulteriori episodi di sfruttamento del "Decreto flussi" mediante frodi informatiche e furti di identità".

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