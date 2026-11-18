La salute mentale è oggi una priorità di salute pubblica, con segnali di emergenza che riguardano soprattutto bambini, adolescenti e giovani. Per offrire dati aggiornati e affidabili, l'Agenzia regionale di sanità della Toscana (Ars) lancia ToscanaMentis, il nuovo portale pubblico rivolto a cittadini, operatori sanitari, ricercatori, amministratori e giornalisti, consultabile all'indirizzo www.ars.toscana.it/banche-dati/toscanamentis.html

La piattaforma organizza i dati in tre sezioni - minori (0-17 anni), adulti (18+) e popolazione generale - permettendo di analizzare visite, accessi al pronto soccorso, ricoveri e consumo di farmaci per età, genere e territorio.

Ragazze più esposte e forte richiesta di aiuto

I dati dell'indagine triennale Edit, condotta da Ars sugli adolescenti toscani tra i 14 e i 19 anni, confermano un quadro che richiede attenzione, tra stress psicologico, disturbi alimentari e bisogno di cure.

Lo stress psicologico riguarda il 29,7% dei ragazzi nel 2025. Il valore cala rispetto al picco del 2022 (32,4%), ma resta ben al di sopra del 18% del 2018. Le ragazze sono molto più colpite dei maschi (oltre il 44% contro il 16,1%).

Secondo i test di screening, quasi un adolescente su tre (28,9%) è a rischio di disturbi alimentari , con una forte prevalenza femminile (44,7% tra le ragazze contro il 14,4% tra i ragazzi).

Il 9,7% degli studenti è già seguito da uno psicologo o uno psichiatra, mentre un altro 20,3% vorrebbe iniziare un percorso.

Tornano a salire visite e ricoveri

Dopo il calo legato al Covid-19, nel 2025 il ricorso alle cure tra gli under 18 torna comunque a crescere.

Ogni mille abitanti 53,4 minori hanno fatto almeno una visita nei Centri di salute mentale dei servizi territoriali, tornando ai livelli del 2019 (55,4), mentre aumentano i ragazzi seguiti in modo continuativo, cioè con almeno quattro visite l’anno (da 31,8 a 34 ogni mille abitanti).

Dopo la forte riduzione durante la pandemia, gli accessi psichiatrici risalgono a 4,5 ogni mille abitanti (erano 3,7 nel 2019) anche nei pronto soccorso.

Risalgono anche i ricoveri ospedalieri: 83 ogni diecimila abitanti, il valore più alto degli ultimi dieci anni (nel 2019 erano 51,1). Il fenomeno riguarda soprattutto i maschi (104,1 contro 60,7 delle femmine) e avviene per oltre il 70% in regime di day hospital. A pesare sull'aumento è soprattutto la sindrome ipercinetica dell'infanzia (disturbi dell'attenzione e iperattività), mentre calano i ricoveri per disturbi emotivi. Un trend che riflette i bisogni di salute ma anche i cambiamenti nei percorsi diagnostici e assistenziali.

Non solo ‘colpa’ della pandemia

Sebbene l'isolamento legato al Covid-19 abbia pesato molto sui giovani, molte tendenze erano già in atto prima del 2020 e dipendono anche da fattori familiari, sociali ed economici. Oggi, inoltre, c'è maggiore consapevolezza e meno timore a chiedere aiuto, un fattore che fa emergere bisogni prima nascosti.

Negli adulti accesso a servizi stabile: più ricorsi tra donne

Tra gli adulti gli andamenti sono stabili rispetto al periodo pre-pandemico, ma emergono nette differenze di genere.

Nel 2025 ogni mille abitanti 15,4 adulti hanno fatto almeno una visita nei Centri di salute mentale (8,4 presi in carico). Gli accessi al pronto soccorso sono 7,4 ogni mill abitanti, in linea con il 2019 (7,5) e riguardano più le donne (8,3) rispetto agli uomini (6,5).

Il tasso di ricovero ospedaliero è stabile da dieci anni e scendono le riammissioni entro trenta giorni (dal 5% del 2019-2021 al 3,3% del 2023-2025). La causa principale è il disturbo bipolare per entrambi i sessi; seguono psicosi e dipendenze negli uomini, depressione e disturbi di personalità nelle donne.

Antidepressivi

Per quanto riguarda gli antidepressivi nel 2025 circa 345mila toscani li hanno utilizzati (9,1% degli adulti), con un consumo quasi doppio tra le donne (11,8%) rispetto agli uomini (6,1%).

Tutti questi dati restituiscono una fotografia articolata, da leggere con equilibrio per orientare le politiche sanitarie e sociali sul territorio.

“La salute mentale – afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – costituisce una delle priorità di questa legislatura per quanto riguarda le politiche sanitarie. I dipartimenti di salute mentale delle Asl toscana seguono oltre 261 mila persone e di questi quasi 97 mila sono bambini e adolescenti. I numeri ci spingono dunque a prestare parecchia attenzione ed approfondire il disagio che riguarda il benessere psicologico di ragazze e ragazzi”.

“Con ToscanaMentis vogliamo compiere un passo avanti importante: rendere i dati sulla salute mentale accessibili, comprensibili e soprattutto utili per migliorare la vita delle persone”, dichiara Giovanni Grasso, commissario straordinario di Ars Toscana. “Conoscere significa prevenire, comprendere i bisogni significa poter intervenire. Questo portale non deve essere soltanto uno strumento di consultazione, ma una bussola per orientare scelte concrete, rafforzare la prevenzione e costruire risposte sempre più vicine ai cittadini, con particolare attenzione ai giovani e alle nuove fragilità”.

“La salute mentale, soprattutto tra i giovani, è una questione da affrontare con rigore, senza allarmismi né sottovalutazioni”, spiega Fabio Voller, coordinatore dell'Osservatorio di epidemiologia di Ars. “La pandemia ha avuto un ruolo, ma dobbiamo considerare anche tendenze già presenti e i cambiamenti nelle relazioni sociali, nelle famiglie e nelle condizioni di vita”

Fonte: Regione Toscana

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