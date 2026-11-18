L’Aula del Consiglio regionale ha approvato nella seduta di mercoledì 18 novembre la terza variazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Ventitré i voti a favore di Partito democratico, Casa Riformista, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. Quattordici i voti contrari di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Gruppo Misto-Futuro Nazionale.

Approvati due ordini del giorno presentati da Fratelli d’Italia e Partito democratico. Nel primo illustrato dalla capogruppo Chiara La Porta si chiede il sostegno alla realizzazione e promozione delle tappe toscane del Giro d'Italia e Giro d'Italia Women 2027. “Chiediamo un impegno alla Giunta affinché si possa dare un contributo ai comuni coinvolti che ospiteranno le tappe in particolare la partenza del Giro Woman da Viareggio. Il Giro femminile è un’occasione importante di inclusione e pari opportunità”. A sostegno dell’ordine del giorno sono intervenuti anche i consiglieri Francesco Casini (Casa Riformista) e Serena Spinelli (Pd).

A illustrare il secondo ordine del giorno approvato il consigliere del Partito democratico Andrea Vannucci. “L’obiettivo - ha spiegato – è quello di introdurre misure strutturali per favorire l’accesso dei minori ai centri estivi. Crediamo che al sistema di supporto alle famiglie messo in piedi dalla Toscana, con misure ottime come i nidi gratis, si debba aggiungere un importante tassello che riguarda l’estate quando le scuole sono chiuse”.

Intervenendo il portavoce dell’opposizione Alessandro Tomasi ha chiesto di trattare il tema in modo approfondito nel bilancio 2027 perché “non vogliamo interventi spot, ma strutturali che possano dare ossigeno alle famiglie”. Una proposta non raccolta dalla maggioranza, con il consigliere del Pd Simone Bezzini che ha spiegato che “si tratta di un tema che abbiamo provato a discutere invano in Consiglio regionale per diversi mesi e per questo ci teniamo a dare un indirizzo alla Giunta”. Il consigliere Marco Stella (Forza Italia) ha detto “di essere d’accordo sul tema, ma di voler capire quanto costi la misura”. Per il collega di partito Jacopo Maria Ferri “sarebbe stato più utile un atto, più ampio, che contenesse tutte le misure a favore delle famiglie e dei nostri ragazzi”.

Il Carnevale di Viareggio è tornato alla ribalta anche negli ordini del giorno sulla terza variazione al bilancio di previsione 2026-2028, che hanno visto l’Aula respingere quello, presentato dai consiglieri di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi e Chiara La Porta, in merito al ripristino del contributo regionale di un milione di euro in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio e all'avvio di un percorso per la sua stabilizzazione pluriennale. Stessa sorte anche per l’ordine del giorno, presentato da Alessandro Capecchi (FdI) sulla istituzione di un fondo regionale dedicato al ripristino e consolidamento di movimenti franosi e smottamenti su strade vicinali ad uso pubblico, subordinato all'acquisizione al patrimonio comunale. E per quelli sulla riqualificazione della Residenza Sanitaria Assistenziale di Scansano (GR) presentato da Luca Minucci (Fdi) e sul potenziamento dei controlli per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e per il contrasto al lavoro irregolare, al caporalato e allo sfruttamento lavorativo nel distretto tessile pratese illustrato da Chiara La Porta. Verrà invece approfondito nella Commissione competente il tema del sostegno agli enti gestori del trasporto sociale per le persone con disabilità.

Nella terza variazione al bilancio di previsione 2026-2028 entrano anche le misure contenute nei nove emendamenti presentati dal presidente della Giunta Eugenio Giani e firmati dal presidente della commissione Affari Istituzionali Vittorio Salotti (Casa Riformista). Sono previsti contributi straordinari (30mila euro) al comune di Santa Maria a Monte (Pi) per la riqualificazione e la messa in sicurezza del parco giochi pubblico di Montecalvoli; 500mila euro per la provincia di Pisa per il proseguimento della Variante di raccordo Nord (tratta Madonna dell’Acqua-Cisanello); per il comune di Crespina Lorenzana per il finanziamento degli interventi di bonifica del sito, in località Ceppaiano, contaminato dall’improprio utilizzo in ambiente dell’aggregato riciclato (800mila euro in due anni); 206mila euro al comune di Agliana per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione del giardino scuole Don Milani; 100mila gli euro che vanno al comune di Lucca per la riqualificazione dei parchi giochi S.Anna in via De Gasperi e S.Vito in via delle Pierone; 35mila gli euro al comune di Cortona per il restauro conservativo della scalinata e dei parapetti del palazzo Comunale; 55mila euro vanno al comune di Santa Croce sull’Arno per la promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo presso il parco Robinson; contributo da 130mila euro per l’Ente Parco regionale della Maremma per l’intervento di ripristino della transitabilità del ponte sul canale Perazzeta e la viabilità per Marina di Alberese; 25mila infine gli euro previsti per interventi per la salvaguardia e la qualificazione delle produzioni del patrimonio zootecnico.

Via libera agli interventi normativi collegati alla terza variazione

L’Aula di palazzo del Pegaso si è espressa a maggioranza sulla legge che definisce gli interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2026-2028, approvata con 22 voti a favore (Avs, Cr, M5S, Pd) e 13 contrari (FdI, FI, Gruppo misto–Futuro Nazionale).

Nel corso delle operazioni di voto il Consiglio regionale ha dato il via libera anche a una serie di emendamenti, a firma Eugenio Giani e Vittorio Salotti (Cr), che intervengono sulla riqualificazione del giardino della scuola don Milani di Agliana, sul parco giochi di Montecalvoli, sulla mobilità ciclabile di Santa Croce sull’Arno.

E’ stato invece respinto l’emendamento di Fratelli d’Italia presentato dai consiglieri Alessandro Capecchi e Chiara La Porta, che chiedeva di sostituire per intero l’articolo 5 della proposta di legge. Capecchi ha spiegato che l'emendamento nasceva dalla necessità di evitare gli effetti distorsivi della sospensione parziale prevista dalla manovra di bilancio. “Con questo emendamento chiediamo di sospendere l’intera manovra sull’ecotassa, per evitare un effetto paradossale – ha affermato - . Il Governo ha impugnato davanti alla Corte costituzionale la legge regionale 17/2026 per presunta violazione delle competenze statali in materia fiscale. Con la sospensione parziale proposta dalla Giunta verrebbe meno il criterio di differenziazione legato alla provenienza dei rifiuti, che avrebbe dovuto disincentivare il conferimento nelle discariche toscane di rifiuti provenienti da fuori regione, mentre resterebbe l’aumento del tributo a carico delle imprese. Una norma nata per tutelare il sistema toscano finirebbe così per penalizzare soprattutto le nostre aziende, senza raggiungere lo scopo dichiarato. È necessario quindi sospendere anche l’incremento del tributo, evitando di lasciare in vigore soltanto gli effetti fiscali della disposizione”.

Nelle operazioni di voto, ha espresso voto contrario proprio sull’articolo 5 della proposta di legge Federico Eligi (Casa riformista). “Considero questa vicenda una mancanza di rispetto nei confronti del Consiglio regionale. Quando abbiamo discusso e votato la legge, avevo sollevato dubbi sulla sua legittimità, ma ci era stato chiesto di sostenerla spiegando che avrebbe protetto gli impianti e il territorio toscano – ha affermato -. La Regione deve avere la coerenza di difendere le scelte assunte dal Consiglio regionale. Il Governo ha legittimamente impugnato la norma e la Toscana deve altrettanto legittimamente sostenere la propria posizione davanti alla Corte costituzionale. Non condivido che si conduca una battaglia politica per poi fare un passo indietro quando quella scelta viene contestata. È una questione di rispetto per il Consiglio e per il lavoro svolto: se riteniamo fondate le nostre ragioni, dobbiamo portarle avanti e difenderle davanti alla Consulta”.

Sono stati respinti anche altri due emendamenti di FdI e di FI sul Carnevale di Viareggio. “Il contributo al Carnevale di Viareggio va rivisto in maniera concertata – ha affermato Vittorio Fantozzi (FdI) – ma anche difeso, perchè si tratta di un evento che non ha eguali nel panorama nazionale; non si possono tagliare fondi già stanziati”. Marco Stella (FI) non ha alcun dubbio: “Il taglio al Carnevale di Viareggio non è una scelta di carattere contabile ma politico”

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

Notizie correlate