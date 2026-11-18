Una frana in Alta Versilia ha isolato Pomezzana, frazione del Comune di Stazzema, in provincia di Lucca, dove vivono circa 200 persone. I lavori per liberare la strada, avviati nella notte tra martedì e mercoledì, riprenderanno giovedì mattina e proseguiranno fino all'apertura di un varco che consenta il passaggio dei mezzi.

Lo stesso smottamento aveva ostruito anche la strada per Farnocchia, dove la viabilità è stata ripristinata prima della mezzanotte di martedì. Nella notte si è inoltre verificato un nuovo cedimento della frana sottostante a via Stazzema, attualmente sottoposta a monitoraggio per il rischio di ulteriori distacchi dalla parete della montagna.

La Provincia ha attivato una procedura di somma urgenza, che partirà lunedì prossimo con l'installazione di micropali per contenere l'avanzamento del movimento franoso. Restano le preoccupazioni per le nuove piogge previste giovedì e per la presenza di fango, che sta causando ulteriori disagi. Il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, starebbe valutando la richiesta dello stato di emergenza.

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