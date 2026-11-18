Canti e storie di migranti italiani fra ‘800 e ‘900. Cinque donne che tentano di tornare nel passato. Una coppia “felicemente sposata”, ma solo apparentemente. Un viaggio tra storie, emozioni, divertimento, spunti per riflettere e pensare. E’ questo il biglietto da visita della nuova stagione teatrale di Castelnuovo d’Elsa, che inizierà sabato 21 novembre e contempla quest’anno ben dodici spettacoli, fino alla primavera 2027.

Organizzata dall’associazione culturale teatrale Gat di Castelnuovo d’Elsa, il primo appuntamento della rassegna è in programma sabato sera alle 21.30 con 'Trenta giorni di nave a vapore' della compagnia Vincanto, dedicato al mondo povero e doloroso degli italiani che, in passato, erano costretti a partire in un viaggio di sola andata, affrontando mille difficoltà.

A seguire, sabato 28 novembre, 'Una sedia, un caffè e cinque storie' a cura del Centro di Teatro Internazionale, per la regia di Tiziana Fusco. Al centro della pièce teatrale una sedia, sulla quale circola la leggenda di consentire a chi la utilizza di poter tornare nel passato. Una tentazione che non mancherà di attirare l’attenzione di cinque donne.

Domenica 29 'Non ti conosco più', proposta da Il vaso di Pandora, che porta alla ribalta l’ipocrisia della vita matrimoniale borghese, tra equivoci e colpi di scena, mentre sabato 5 dicembre TeatroCastello propone più esplicitamente 'Sposa chiunque, basta che sia ricco/a', a cura della compagnia Il Cerchio di Gesso, in cui il matrimonio è considerato da tre sorelle come provvidenziale per non rinunciare alla loro vita agiata.

Ultimo spettacolo del 2026 (sabato 12 dicembre) 'Le sorelle Alzhaimer' de 'La Fraschetta Aps', che vedrà tre sorelle un po’ smemorate alle prese con un truffatore. La rassegna riprenderà nel nuovo anno con il seguente calendario: 'L’Odore' (2 gennaio), 'Il Mercato di Malmantile' (9 gennaio), 'L’avaro' (16 gennaio), 'Conoscerebbe scopo matrimonio' (6 febbraio), 'Che bordello' (13 febbraio), 'Spirito Allegro' (28 febbraio), 'Due dozzine di rose scarlatte' (6 marzo)

Ingresso agli spettacoli della stagione teatrale: 10 euro, abbonamento a dodici spettacoli 100 euro. Informazioni e prenotazioni: www.gatteatro.net; infogatteatro@gmail.com; 392.6090772

A partire da giovedì 19 novembre, infine, l’associazione culturale teatrale Gat organizza un laboratorio teatrale rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni, con incontri settimanali il giovedì dalle 18 alle 19.30. (info 392.6090772)

“E’ per noi motivo di orgoglio – osservano la Sindaca Francesca Giannì e l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – che l’incantevole borgo castelnovino si confermi come uno dei nostri più fruttuosi presidi nell’ambito della cultura teatrale, grazie al lavoro sul territorio di alcune realtà associative come il Gat. Siamo entusiasti di continuare questo percorso, nato dalla speranza e che ha saputo e sa cogliere la forza e il valore formativo del teatro in maniera trasversale a più generazioni. Perché il teatro è motore di dialogo, nel comunicare e nel partecipare, apre le menti e crea cultura, democrazia e bellezza”.