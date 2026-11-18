In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, le Cooperative del Distretto Coop Tirrenico Unicoop Firenze, Unicoop Etruria e Coop Unione Amiatina rilanciano con forza il proprio impegno con iniziative rivolte a soci e clienti. L'obiettivo è sensibilizzare il grande pubblico sui temi della prevenzione, del contrasto alla violenza di genere e del supporto a chi opera quotidianamente sul territorio.

Quest’anno l'impegno si traduce in un sostegno economico immediato: le cooperative del distretto, insieme alla Fondazione Noi - Legacoop Toscana, sostengono i Centri Antiviolenza del territorio con una donazione complessiva di 80.000 euro. Attraverso la Fondazione Noi – Legacoop Toscana, la donazione verrà destinata ai Centri Antiviolenza attivi in Toscana e in tutti i territori in cui operano le tre cooperative coinvolte.

La campagna nei punti vendita: il pane confezionato contro la violenza

Oltre al contributo economico, la campagna si focalizza sulla prevenzione e sulla diffusione di informazioni salvavita. Da oggi 18 novembre al 25 novembre, il pane in vendita in forneria sarà confezionato in un sacchetto speciale dedicato. Una scelta simbolica per dire "BASTA!" a qualsiasi forma di violenza di genere e per portare un messaggio chiaro direttamente dentro le case di soci e clienti.

Sulle buste del pane sarà stampato in primo piano il messaggio “Per molte donne la violenza è pane quotidiano. È il momento di dire BASTA!” che sarà stampato anche sugli scontrini della spesa. L’obiettivo è rompere il silenzio, ricordare che non si è soli e promuovere l'importanza della richiesta di aiuto.

“La violenza sulle donne è un problema quotidiano che va contrastato con determinazione su più fronti, partendo dal sostegno economico alle strutture di accoglienza fino alla prevenzione culturale. Quest'anno abbiamo scelto di intervenire con una donazione diretta di 80mila euro per dare stabilità al lavoro dei Centri Antiviolenza. Al tempo stesso, abbiamo lavorato perché le cooperative e i loro punti vendita siano luoghi di sensibilizzazione e informazione diffusa: arrivare sulle tavole delle persone con l’iniziativa del pane significa poter intercettare chiunque abbia bisogno di aiuto e ricordare che una via d'uscita esiste sempre”, ha dichiarato Irene Mangani, Presidente della Fondazione Noi - Legacoop Toscana.

Il numero nazionale 1522

Oltre a dare sostegno alle associazioni del territorio, l’iniziativa lancia a tutti un messaggio: chi vive o è a conoscenza di episodi di violenza, può chiamare il 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking. Il numero di pubblica utilità 1522 contro la violenza e lo stalking, messo a disposizione dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, offre un sostegno concreto alle vittime di violenza.

Attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, è accessibile sull’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa sia mobile, via telefono o chat. L’accoglienza è disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, farsi, albanese, russo, ucraino, portoghese e polacco. Chi contatta il servizio è protetto dall’anonimato e gode della massima riservatezza: le operatrici forniscono una prima risposta offrendo ascolto, informazioni utili e orientamento, anche grazie a figure specializzate come avvocate e psicologhe.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio Stampa

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