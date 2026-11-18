“Un confronto costruttivo che segna l’inizio di un’interlocuzione che proseguirà nel tempo”. Lo sottolineano il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Siena Nicoletta Fabio e la presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti al termine dell’incontro istituzionale con i rappresentanti di Intesa Sanpaolo.

“Sono stati ribaditi gli impegni già assunti dall’amministratore delegato Carlo Messina durante l’audizione in Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche al Senato, precisando come questi costituiscano una garanzia vincolante anche rispetto alle successive scelte che dovranno essere assunte da Unipol. Nel corso del vertice è stato assicurato che Siena sarà il polo della nuova Banca Monte dei Paschi di Siena con il mantenimento sia del marchio che della direzione generale, unitamente alla tutela dei livelli occupazionali e al mantenimento delle filiali nei territori. A Siena troverà inoltre sede la direzione regionale di Intesa Sanpaolo. Rassicurazioni, infine, sono arrivate sul fronte creditizio, per garantire piena continuità nell’accesso al credito a famiglie e imprese”.

“Per noi – concludono Giani, Fabio e Carletti - si tratta dell’inizio di un percorso su cui continueremo a lavorare, affinché gli impegni assunti trovino piena e concreta attuazione”.

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