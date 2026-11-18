I gruppi di maggioranza del Consiglio comunale di Empoli, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Alessio Mantellassi Sindaco e Questa è Empoli, hanno accolto con grande favore la scelta dell'amministrazione comunale inerente alla riqualificazione e al rilancio della piscina cittadina, riaffermandone il valore centrale per la comunità.

A evidenziare il valore politico e strategico del progetto sono stati il segretario del Partito Democratico di Empoli Gianni Bagnoli e i rappresentanti del Direttivo Alleanza Verdi e Sinistra Empoli Antonio Cinquini e Davide Carpentieri: «Siamo orgogliosi che l'amministrazione abbia messo la piscina comunale tra le priorità assolute di questo mandato e del prossimo. Per noi la piscina è un bene comune: accessibile a tutti, un presidio di salute, inclusione e socialità per l'intera città, oltre a essere luogo di sport. È un impianto pubblico da restituire rinnovato a tutta la comunità e le scelte fatte parlano chiaro. L'amministrazione ha rinnovato la gestione di Aquatempra, con un nuovo CDA condiviso con le amministrazioni socie, e avviato una riqualificazione dell'immobile comunale in tre lotti, che vedranno investiti complessivamente oltre tre milioni di euro.

Alla fine di questo percorso la città e tutto il territorio avranno un impianto completamente rinnovato, più efficiente e più sostenibile, pensato per essere vissuto da tutti».

Sul valore sociale dell'opera e sull'indirizzo deliberato dall'assise cittadina sono intervenuti anche i capigruppo.

«La piscina comunale è molto più dello sport. Offre servizi sanitari e sociali per riabilitazione e benessere: investire sulla piscina significa investire sulla qualità della vita della nostra comunità-ha dichiarato Viola Rovai, capogruppo del Pd in consiglio comunale-. Siamo felici che questo importante investimento si inserisca in un quadro di gestione pubblica. Nell'ultimo consiglio comunale abbiamo votato un documento che prevede almeno 5 anni di gestione pubblica: un impegno che conferma il nostro sostegno a un servizio pensato per la comunità e vicino ai bisogni dei cittadini».

Sulla stessa linea è intervenuto il capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra Marco Dicuio: «Per AVS la piscina è un servizio pubblico essenziale, che deve rimanere accessibile e rispondere prima di tutto ai bisogni della comunità. Per questo consideriamo molto positivo l'investimento sulla struttura e la scelta di garantire una gestione pubblica per almeno cinque anni: crediamo che, quando un servizio è così importante per i cittadini, la gestione in house anche nel lungo termine debba essere una priorità».

Iacopo Periti, capogruppo della lista civica Alessio Mantellassi sindaco ha sottolineato la soddisfazione del gruppo: «Siamo molto contenti dell'attenzione posta sulla piscina comunale. È un bene di tutti e come tale va trattato. Garantire 5 anni di continuità di gestione, che rimane e rimarrà pubblica, permetterà di risolvere i problemi attuali e di ampliare i servizi. Con i lavori di ristrutturazione lasceremo poi ai nostri figli una piscina rinnovata e più moderna».

«Come Questa è Empoli – afferma la capogruppo Giulia Terreni- accogliamo con favore la scelta dell’amministrazione di investire nella riqualificazione della piscina comunale. Il fatto che l’intervento sia articolato in tre lotti rende importante seguire con attenzione le diverse fasi dei lavori. Come gruppo consiliare continueremo a seguirne l’avanzamento e riteniamo importante che le società sportive e le famiglie siano informate per tempo di eventuali cambiamenti nelle attività. È un’attenzione che dobbiamo a chi frequenta la piscina già oggi, mentre lavoriamo per rinnovarla».

I CAPIGRUPPO

Viola Rovai (Pd)

Giulia Terreni (Questa è Empoli)

Marco Dicuio (Avs)

Iacopo Periti (AMS)

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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