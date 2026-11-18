Si è concluso a settembre il progetto CODING realizzato da ASEV, con le risorse del PR FSE+ Toscana 2021-2027, attraverso il supporto e il contributo di Aziende leader nel territorio dell’Empolese Valdelsa come VoipVoice e Adiacent.

Due corsi di qualifica da 600 ore fra aula, laboratorio e stage nella filiera ICT che hanno visto impegnati 26 allievi nella fascia di età 18 – 55. A riprova della stretta pertinenza delle figure professionali formate rispetto alle reali e stringenti richieste del mercato del lavoro, gli esiti occupazionali registrati al termine del progetto sono andati ben oltre i risultati attesi in fase di progettazione:

Il corso per Sistemista si è concluso formando con successo 8 allievi, registrando un eccellente tasso di assorbimento pari all'87,5%, con 7 allievi su 8 stabilmente inseriti con contratto di lavoro direttamente presso l’azienda in cui hanno svolto lo stage.

Il corso Developer ha registrato, su un totale di 16 allievi qualificati, un tasso di collocamento immediato pari al 50%, con 8 partecipanti già contrattualizzati e operativi nel settore della programmazione e dello sviluppo software. Per i restanti allievi sono tuttora in corso iter di selezione avanzati e colloqui tecnici, lasciando prevedere un ulteriore incremento della percentuale occupazionale nel breve periodo.

A conclusione dei percorsi formativi, nei prossimi mesi, si prevede di realizzare un'attività di diffusione dei risultati, finalizzata a valorizzare gli esiti del progetto e a promuoverne l'impatto sul territorio, saranno coinvolte anche le Aziende che si sono rese disponiobili ad ospitare gli allievi nella loro esperienza di stage. Saranno coinvolti i ragazzi, i docenti, i coordinatori e i tutor di aula e stage di entrambi i corsi, gli organi di informazione locali e i referenti regionali del Settore Direzione Istruzione, Formazione Ricerca e Lavoro, e nello specifico i referenti del Settore Formazione per l’inserimento lavorativo, per la restituzione degli esiti dei percorsi realizzati, sui risultati conseguiti dagli allievi, sulle esperienze di stage e sulle opportunità occupazionali sviluppate nell'ambito del progetto.

Parallelamente, per i qualificati ancora in cerca di prima occupazione, gli uffici di orientamento e placement di ASEV proseguono nell'attività di accompagnamento al lavoro, favorendo l'incrocio domanda-offerta tramite l'invio mirato delle candidature alle aziende del network territoriale.

Alla fine, il progetto CODING ha quindi abbondantemente raggiunto gli obiettivi prefissati, confermando l'elevata efficacia dei percorsi attuati con una performance complessiva di occupabilità pari al 62,5% con 15 occupati su 24 allievi qualificati su 26 iscritti all’avvio con quindi un tasso di successo formative pari al 92%.

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