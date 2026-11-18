Il dibattito sulla terza variazioni del Bilancio regionale e sugli atti collegati è stato aperto dal consigliere Jacopo Ferri (Forza Italia), secondo il quale questo pacchetto di provvedimenti “riguarda soprattutto la materia sanitaria, per soddisfare le esigenze delle nostre tre macro-Asl, con una modalità che a me sa un po' di artificio contabile. Si incrementa una quota prevista per gli investimenti per l'anno 2026, aumentandola di 50milioni e giustificando questo aumento con la necessità di intervenire a copertura di spese che le Asl avrebbero sostenuto in via d'urgenza. Vedo poco limpida questa operazione, per quanto sarà senz'altro più che legittima. Se poi ci scorrono gli interventi che sarebbero finanziati o starebbero per essere finanziati con questi 50milioni sinceramente o sono estremamente generici, pur riportando voci di spesa importanti, o addirittura, per l’Asl Toscana Nord Ovest, si fa riferimento a questioni di manutenzione straordinarie del 2022 del 2023, del 2024 del 2025”. Giudizio positivo, “sui contributi ai Comuni: sono sempre favorevole quando si viene in soccorso dei nostri Comuni, di qualunque colore siano”. Valutazione critica, infine, riguardo a “un intervento per una proposta di legge che oggi non esiste, quella per la Toscana delle donne ed è pianificato per il 2028. Mi ha fatto specie, pensare che le nostre proposte di legge d’iniziativa consiliare giacciano nei cassetti delle nostre commissioni, perché non hanno risorse sufficienti per essere finanziate. mentre si trovano risorse per il futuro. Questo rende un po’ umiliante il lavoro che siamo chiamati a fare quotidianamente in questa Assemblea. Tra i nostri ordini del giorno – ha concluso Ferri –, chiederemo alla Giunta di inserire una somma importante così da consentire al fondo legge del Consiglio regionale di utilizzarla in modo agevole”.

Per Jacopo Cellai (Fratelli d’Italia), “i dubbi espressi dal collega Ferri sull’operazione trovano anche un riscontro nelle valutazioni da parte dello stesso collegio dei revisori dei conti, quando testualmente fa riferimento alla necessità che sia documentata la puntuale riconducibilità delle risorse a spese di investimento ammissibili al finanziamento. Ma la perplessità si collega al tema del disavanzo della sanità toscana nel suo complesso, ai 240 milioni certificati di disavanzo della sanità toscana del 2024 dalla Corte dei Conti e oggi siamo nell’ordine almeno di, non sappiamo più quanto dirlo: 300 milioni? 350milioni? Possibile non avere oggi ancora un'indicazione più chiara di quant'è effettivamente questo disavanzo?”. Tra le altre questioni, poste da Cellai, l’acquisizione di Sici (Sviluppo Imprese Centro Italia) da parte del sistema regionale, “con questa variazione cambia tutto, possiamo dire che per un paio d'anni abbiamo buttato via del tempo, perché a questo punto la scelta di acquisire la maggioranza la potevamo fare da tempo” e, infine, “il cosiddetto fondo leggi: dentro questa variazione ci sono questi 150mila euro per la legge sulla Toscana delle donne, non c’è una cornice, una bozza, un provvedimento più chiaro. Non è una questione di legittimità, ma di opportunità”.

“Con l’elencazione del tipo di interventi presentata dal presidente Salotti, sembrava di ascoltare un imprecisato elenco della spesa in maniera sparsa e sicuramente disordinata”, ha esordito Matteo Zoppini (Fratelli d’Italia). “Non abbiamo ravvisato, come del resto anche nelle variazioni precedenti, una linea o una struttura che definisse una serie di interventi prioritari”. I provvedimenti, ha affermato Zoppini, “non possono che ridursi a interventi quanto più puntuali, sebbene in alcuni casi si tratta di interventi anche necessari, quando ad esempio si investe sulla cultura. Il tema è generale – ha spiegato Zoppini, abbiamo sollevato plurimi interrogativi e non abbiamo ricevuto risposte, se non in maniera frettolosa anche in commissione Cultura. Ad esempio, sul grave taglio alla Fondazione del Carnevale di Viareggio, che da un milione concesso almeno nell'ultimo decennio, si ferma quest’anno a 700 mila euro. A nostra precisa domanda se questo fosse stato oggetto di interlocuzione, di discussione con la Fondazione, la risposta non ci è stata fornita. Lo riteniamo assolutamente inaccettabile”.

Il consigliere Federico Eligi (Casa riformista), si è detto in disaccordo “sul funzionamento del finanziamento dei progetti di leggi dei consiglieri regionali: ritengo opportuno cambiare il metodo. Vanno avanti solo le proposte di legge che riescono ad avere buoni uffici con la Giunta. Esiste un fondo del Consiglio regionale, che langue, ci sono poche risorse. Se ci sono proposte di legge dei consiglieri e dei gruppi consiliari queste debbono andare avanti. Faccio questo appello per dare dignità a quest’Aula. Troviamo un metodo condiviso, andare avanti così è inaccettabile”. Altro punto posto dal consigliere riguarda il “tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Ho avanzato sin dall’inizio le mie perplessità, ma ci sono ragioni di ordine difensivo rispetto alla nostra capacità di smaltimento dei rifiuti. Ora ci arriva dai nostri uffici una richiesta di sospendere gli effetti di questa norma, a seguito dell’impugnativa del Governo. La motivazione politica non mi convince, ritengo sia opportuno mantenere questa scelta, andare avanti e difendere i nostri impianti”.

Nel suo intervento la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Marcella Amadio (FdI) ha parlato di una variazione di bilancio “asfittica, da sopravvivenza”. “Leggendo il testo - ha aggiunto - ho in mente il bando birra. Non sono amante degli alcolici. Non c’è altro. È solo una battuta per dire, come si fa a sottrarre fondi a temi importanti come la sicurezza, lo sviluppo economico, l’agricoltura e la competitività, protagonista assoluta è invece la sanità. Ma quella Toscana è un pozzo senza fondo per l’incapacità di chi gestisce un settore vitale per tutti noi. La sanità fa acqua da tutte le parti, con le case di comunità inaugurate e non finite o che sono costrette a chiudere perché c’è qualcosa che non funziona come nel caso di Livorno. Quella che il Governo nazionale eroga meno di quello che serve è una favola, la verità è che c’è incapacità a gestire questi fondi”.

Il collega di partito Luca Minucci parla di una variazione “che arriva a stretto giro prima della legge di bilancio per l’anno prossimo dove la sanità la fa da padrona, ma ci sono tutta una serie di scelte che hanno effetti sui territori”. “E io - ha aggiunto - vengo da un territorio che in questa manovra c’è in modo molto marginale. Soprattutto a partire dagli interventi strutturali. Sulla sanità se si guarda come sono distribuite le risorse l’Azienda Usl Toscana Sud Est ha 830mila euro di interventi su immobili straordinari. E se si confronta con le altre si tratta di una cifra imbarazzante e dipende dal fatto che il nostro territorio all’ultimo posto quando si distribuiscono le risorse”. Dopo avere criticato la gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale di Scansano che ha visto la capienza ridotta da 45 a 25 posti il consigliere Minucci ha criticato l’intervento da 800mila euro per rifare la piazza di Massa Marittima “una scelta che dimostra che si mettono i soldi per rifare una piazza e non per rimettere a posto una RSA. Anche stavolta per la nostra provincia ci sono solo le briciole”.

La consigliera del Partito democratico Lidia Bai ha subito dopo preso la parola “mi sento chiamata in causa per l’intervento sulla piazza di Massa Marittima. Io quando l’anno passato è stata chiusa il bilancio inserendo un emendamento della minoranza con la previsione di interventi per Orbetello sono stata contenta perché erano risorse per la provincia di Grosseto. E dovrebbe essere così per il collega Minucci per il caso di Massa Marittima. Si tratta poi di un intervento di riqualificazione urbana su un bene culturale importante che durerà anni e in parte viene finanziato dalla Regione. Un intervento in linea con la scelta della Giunta di valorizzare le aree interne e tutelare i piccoli comuni”.

Il consigliere di Alleanza Verdi e Sinistra Massimiliano Ghimenti ha parlato di una variazione “significativa”. “Il primo punto trattato anche nelle commissioni consiliari riguarda il provvedimento di sospensione dell’efficacia dell’ecotassa differenziata per i rifiuti speciali che provengono da fuori regione impugnata dal Governo nazionale. Abbiamo varato come Consiglio regionale questo provvedimento per dare una risposta a una situazione emergenziale. Quello dei rifiuti speciali è un mercato libero e si va dove il prezzo è più conveniente, questo espone le discariche toscane a un maggiore rischio. E per questo abbiamo varato un provvedimento per salvaguardare gli spazi, poi noi abbiamo fatto degli atti precisi per la riduzione della produzione di rifiuti, ma sappiamo che quando parliamo della necessità di ridurre questi rifiuti, la riconversione non è semplice o possibile. Noi dobbiamo riflettere se sospendere l’efficacia sia la scelta da farsi”.

Sulla sanità il consigliere Ghimenti ha sottolineato che è importante metterci 50milioni di euro e ha confermato la rilevanza dei provvedimenti a favore dei comuni più piccoli nella logica della Toscana diffusa. C’è poi un finanziamento per contrastare il cambiamento climatico “e noi ci impegneremo per confermarlo anche per i prossimi anni”.

La consigliera regionale Serena Bulleri (FdI) ha definito la variazione di bilancio come “una serie di interventi dettati da trattative fatte da altre parti. Si tratta di scelte di carattere politico che non denotano una visione complessiva nello spostamento di somme ingenti. Per quanto riguarda la sospensione dell’ecotassa sul conferimento in discarica dei rifiuti speciali, noi abbiamo una visione che è contraria non tanto alla sospensione, ma che si riallaccia alla contrarietà alla visione generale dell’imposizione di questa ecotassa. Fatta si per tutelare le nostre discariche, ma parte fondamentalmente dal problema che noi altro non abbiamo che discariche. Noi quando è stato approvato il provvedimento abbiamo fatto notare che prevedere una modalità differenziata ci avrebbe reso passibili di una valutazione della Corte Costituzionale”. “Questa variazione di bilancio - ha concluso la consigliera Bulleri – più che alla Toscana diffusa mi fa pensare a una Toscana confusa”.

Per il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi “oggi c’è bisogno di parlare con chiarezza ai toscani. Sul tema della sanità la Giunta dice a ogni piè sospinto che non ci sono i soldi per garantire i servizi e che il Governo centrale non fa abbastanza, eppure è il Governo che ha messo più soldi sulla sanità nell’età repubblicana. Può darsi che non basti, ma c’è l’aumento dei costi dell’energia e su questo bisognerebbe capire quante case di comunità, quante strutture si vanno aprendo, magari avendo una disponibilità ridotta di medici e infermieri. L’assessore Monni ci dovrebbe spiegare quanti di quei 50milioni di euro previsti nella variazione vengono sottratti dall’indebitamento regionale per finanziare spese già fatte dalle Asl per arredi, come viene scritto nella relazione, facendo mutui per comprare sedie e scrivanie. L’eccesso di quest’anno è quello di utilizzare la spesa corrente, quella che avrebbe potuto permettere di abbattere le liste di attesa, per anticipare spese in conto capitale. Per diminuire la perdita importante nel sistema sanitario toscano, si diminuisce così la capacità di indebitamento della Regione per fare interventi a difesa del territorio e della sicurezza di tutti”.

Il consigliere Capecchi ha poi sottolineato come all’interno della variazione “ci siano cose che non c’entrano niente. Dalla sospensione della famosa ecotassa, agli articoli sugli scarichi dei reflui urbani dei piccoli agglomerati, per i quali facciamo un’altra proroga di due anni dopo la proroga fatta nel 2021 che seguiva quella del 2016”. Sull’ecotassa - ha proseguito Capecchi -

anche i nostri uffici legislativi ci avevano segnalato che era una norma illegittima e che sarebbe stata impugnata dal Governo. Il risultato sarà, se non si correrà ai ripari, un mancato introito sul 2027 di 3milioni e 700mila euro”. Il consigliere Capecchi ha concluso il suo intervento sottolineando che ci sono anche cose positive nella variazione di bilancio “come gli interventi per la messa in sicurezza del territorio e quelli per l’edilizia scolastica”.

In risposta alle critiche di Capecchi sull'inserimento di norme non omogenee nella variazione di bilancio, Gianni Lorenzetti (Pd) ha richiama, come pietra di paragone, i decreti omnibus del Parlamento e del governo nazionale, “utili a dare risposte rapide ai cambiamenti”. Sulle acque reflue e l’accordo di programma sulle reti idriche “rivendico il ruolo pionieristico della Regione Toscana nell'anticipare le direttive europee sulle acque e sui nuovi inquinanti”, ricordando che “a fronte degli oltre 2.000 interventi iniziali previsti dall'accordo di programma, ne restano da completare solo 48; per questo viene introdotta nella variazione una proroga al 2028, con la previsione di completare le opere già entro il 2027”. Rispetto all'aggiornamento dell'ecotassa, “che mirava ad allineare la tariffa toscana alla media nazionale, prevedendo premialità per le aziende virtuose e sconti per i rifiuti derivanti da trattamento meccanico per non gravare sulla TARI dei cittadini, sono fiducioso riguardo all’esito dell’impugnativa del governo davanti alla Corte Costituzionale”.

Il portavoce delle Opposizioni, Alessandro Tomasi (FdI), ha chiesto chiarimenti all'assessore Manetti sui nove milioni di euro inseriti per la cultura, su un volume complessivo annuo di circa 30 milion), “che in parte sono spese obbligatorie per convenzioni, come il Maggio Fiorentino, e in parte sono quote manovrabili”. “Non è chiaro”, ha aggiunto, “il motivo della riduzione del contributo al Carnevale di Viareggio, sceso da 1 milione a 700.000 euro in corso d'anno” e ha lamentato che in commissione la decisione è stata motivata sul piano tecnico dal dirigente Giacomelli anziché attraverso una spiegazione politica dell’assessora. “Servono anche approfondimenti sui 250.000 euro destinati ai servizi sociali collegati al fondo di investimento per alloggi a canone calmierato e co-housing”, ha detto. Inoltre, ha detto, “l'opposizione ribadisce il proprio sostegno agli interventi urgenti ed emergenziali, come la messa in sicurezza da frane, statica e antincendio nelle scuole, o salvaguardia dei fondi PNRR per i piccoli comuni e contesta, invece, la concessione discrezionale di contributi per opere non urgenti, come piazze o abbellimenti, decisi dal Presidente della Regione”. Tomasi ha poi rimarcato “la contraddizione tra l'accoglienza di rifiuti da fuori regione e lo stanziamento di soli 100.000 euro a sostegno della legge sul cambiamento climatico”. Riguardo alla Sanità, infine, ha contestato “la gestione dei 50 milioni di euro per spese qualificate come "urgenti e indifferibili" segnalando “in particolare l'ASL Toscana Nord-Ovest, con 23 milioni di spesa, dove ci sono voci poco compatibili con il carattere d'urgenza”.

“Non è vero che la manovra contiene solo misure frammentarie”, ha detto Matteo Trapani (Pd) in risposta alle accuse delle opposizioni. “Sono invece misure con pieno valore politico poiché inserite in una precisa visione strategica”. Trapani ha difeso le scelte di investire in cultura, sottolineando che “una Regione non può limitarsi a inseguire costantemente le sole emergenze della sanità”. Ha poi giudicato gli stanziamenti per i centri minori come risposte “al principio della coesione territoriale e alle cosiddette ‘politiche del restare’, volte a contrastare lo spopolamento e garantire servizi essenziali: scuole, piazze, impianti sportivi e rigenerazione urbana”. Giudizio positivo anche sulle scelte di finanziare la mobilità e le infrastrutture, come la Fi-Pi-Li o il ponte in Mugello. Trapani ha aggiunto di condividere la centralità delle politiche abitative e per il diritto alla casa. Infine, ha evidenziato il peso rilevante dei 50 milioni di euro destinati al comparto sanitario.

Rispondendo al consigliere Tomasi, l’assessora alla Cultura Cristina Manetti, ha chiarito la ripartizione dei fondi destinati al settore culturale all'interno della manovra. L'assessora ha dettagliato gli stanziamenti ordinari destinati agli enti e fondazioni di cui la Regione Toscana è socia fondatrice, per un totale complessivo di 8,3 milioni di euro: “Stanziamo 2,9 milioni per la Fondazione del Maggio musicale; 1,6 milioni per l’Orchestra regionale toscana; 900mila euro per la Fondazione Teatro Metastasio; e 900mila euro per la Fondazione Toscana Spettacolo”. Ha poi spiegato che “per l'ORT, alle risorse ordinarie si aggiunge uno stanziamento di parte investimenti pari a 70.000 euro a titolo di intervento straordinario urgente per risolvere problemi di infiltrazioni d'acqua nella struttura”. Sul Carnevale di Viareggio, Manetti ha rimandato alle spiegazioni fornite dal presidente Giani, ma ha sottolineato che “sul territorio di Viareggio, in particolare a favore della Fondazione Festival Pucciniano, la Regione interviene con 433mila euro per sostenere un mutuo per le annualità 2025 e 2026 e con 400mila euro di contributi per la spesa corrente per il 2025 e il 2026 e tali somme rappresentano un volume di risorse rilevante, comparabile a quanto lo stesso Comune di Viareggio stanzia per la Fondazione Carnevale”.

“Questa variazione di bilancio, in realtà è un esercizio di finanza pubblica, per tanti veri corretto e opportuno, ma che non finanzia niente”, così ha esordito Diego Petrucci (FdI), spiegando che le aziende sanitarie locali hanno nel corso dell’anno finanziato gli interventi in conto capitale con entrate correnti, ed oggi, con tale variazione, si fa sì che lo sbilancio finale sia minore. Quello che è preoccupante è che questa Regione, nello “stile del presidente Giani”, fa da "passacarte", gira soldi a spot o con interlocuzioni di vario genere, senza avere alcuna titolarità di investimenti. Non c’è una strategia di spesa, un intervento infrastrutturale di ambito regionale, come non c’è neppure un grande evento di cultura di Regione Toscana. Su 13 miliardi di euro in un anno, quindi 70 a disposizione del Presidente Giani, quale è l’opera materiale o immateriale che lascerà traccia in questa legislatura? Si è chiesto il consigliere, ribadendo che il tema vero, “non è tanto quanto si spende, ma come si spende’.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Claudio Gemelli (FdI): “in questa Regione manca una strategia di spesa”, il tema non è solo quanti soldi ci sono ma come vengono spesi, e questo vale per tutti gli interventi di competenza, dalla sanità alle infrastrutture. Da qui l’invito ad uscire dalla logica dell’elargizione di contributi a pioggia, talvolta a spot, con i sindaci dei comuni che finiscono per avere come unico interlocutore il presidente Eugenio Giani. "Vorremmo una Regione che investe in opere strategiche, seguendo una precisa visione” ha sottolineato il consigliere, che si è anche soffermato sul metodo che accompagna la votazione di questi provvedimenti. Anche questa variazione di bilancio è arrivata poco più di una settimana fa e non abbiamo avuto modo di approfondirla. Infine, nell’ultima parte dell’intervento, Gemelli si è focalizzato sull’ecotassa, invitando la maggioranza ad avere una versione unica in materia di rifiuti.

Serena Spinelli (Pd) ha iniziato il proprio intervento partendo dalle risorse stanziate per il fondo sulle politiche abitative, secondo una idea precisa, che spinse a realizzare non solo appartamenti ma anche ad accompagnare la risposta abitativa con funzioni di supporto, attraverso attivazione di reti del terzo settore, come le esperienze di Sesto Fiorentino o Montelupo, tese all’autonomia abitativa. “Non solo una risposta in termini di mura, quindi, ma di relazioni e di qualità della vita”. Sul dibattito legato ai 50 milioni in sanità e sulla sufficienza delle risorse in sanità, la consigliera ha citato un politico canadese, per affermare che un sistema è tanto sostenibile quanto vogliamo che lo sia, la salute è un concetto ampio, e “molti governatori hanno chiesto più soldi per la sanità, per non spingere le persone nel sistema privato. Il tema è che quando arretra il pubblico è il privato a fare le tariffe, e rischiamo di far diventare la salute un tema di mercato e non di diritto”, ha sottolineato.

Esclusivamente concentrato sul taglio al finanziamento al Carnevale di Viareggio l’intervento di Vittorio Fantozzi (FdI), contestando il taglio di 300mila euro sul milione inizialmente previsto, perché “la riduzione arriva retroattivamente a metà novembre, a manifestazione 2026 già svolta e con i lavori per l'edizione 2027 già avviati”. La manifestazione ha ricordato, “ha 153 anni di storia e garantisce una reale destagionalizzazione turistica, svolgendosi a febbraio. Inoltre, a fronte del contributo regionale di 1 milione, la CNA ha certificato un indotto economico per il territorio pari a circa 80 milioni di euro tra alloggi, trasporti, ristorazione e promozione internazionale”. Nonostante la bigliettazione, ha poi ricordato, “la Fondazione opera con utili modesti, pari a 80mila euro, e non distribuisce dividendi e deve accantonare risorse per proteggersi dai rischi meteorologici”. Fantozzi ha criticato “l'assenza di un tavolo di confronto e concertazione preventiva con la Fondazione e con l'amministrazione comunale di Viareggio per pianificare un'eventuale rimodulazione graduale” e ha respinto “l'argomentazione secondo cui parte dei fondi (300.000 euro) verrebbe destinata al Museo del Fumetto di Lucca, perché Lucca e Viareggio esprimono eccellenze distinte”.

Marco Stella (FI), ha denunciato la mancanza di interlocuzione politica dovuta all'assenza in aula di quasi tutta la giunta, compreso l’assessore al Bilancio Marras. Ha poi contestato, definendolo” un caso di finanza creativa, l'accantonamento di 150mila euro nel fondo speciale per finanziare la proposta di legge "Toscana delle Donne", la quale non risulta ancora formalmente depositata, incardinata in commissione né approvata”. Stella ha evidenziato, criticando la scelta, che la “variazione ammonta complessivamente a 56 milioni di euro, di cui 50 milioni sono destinati al sistema sanitario ricorrendo all'indebitamento” e ha ricordato che “i revisori specificano che i contributi a debito per la sanità devono essere eccezionali e limitati al patrimonio strutturale o strumentale urgente”. In questo senso, ha messo in discussione “la legittimità di inserire in tale cornice investimenti specifici, come l'acquisto di un terreno per parcheggio da 325.000 euro a Cecina o l'adeguamento antincendio per l'RSA ‘Le Civette’ a Firenze”.

La capogruppo di FdI, Chiara La Porta, ha sottolineato che “a 13 mesi dalle elezioni e a 7 mesi dalla scadenza prevista, la Giunta non ha ancora presentato il PRS, strumento fondamentale per orientare il bilancio e le variazioni. Senza una pianificazione a lungo termine si procede a toppe e annunci, facendo fuggire investitori e risorse dal territorio”. Criticate anche “le posizioni di "turboambientalismo" della maggioranza, mentre si sarebbe dovuto ascoltare l'appello delle associazioni di categoria per bloccare nuove tasse sulla produzione e chiedendo di investire concretamente negli impianti di smaltimento dei rifiuti anziché penalizzare le imprese”. Ha poi evidenziato che “la maggior parte della variazione è destinata alla sanità”, ribadendo che “le risorse statali sono state stanziate dal governo nazionale”. La Porta ha anche criticato aspramente il taglio di fondi alla Fondazione Carnevale di Viareggio e lo stanziamento a favore di una legge non ancora approvata. Infine, ha espresso “apprezzamento verso il presidente Giani per i fondi stanziati a favore del raccordo stradale tra Prato e Campi Bisenzio”, rimarcando però che “il merito dell'intesa non appartiene ai sindaci del territorio, bensì al lavoro progettuale svolto dal commissario straordinario per sbloccare la viabilità alternativa del Soccorso”.

In chiusura di dibattito, il presidente della Regione Eugenio Giani ha illustrato i criteri adottati nella selezione e presentazione degli emendamenti alla variazione di bilancio regionale. “Essendo la variazione di bilancio pubblicata a metà novembre – ha spiegato - sono stati selezionati esclusivamente interventi che consentano di spendere concretamente le risorse nei tempi utili. Sono stati esclusi perciò gli interventi consistenti in conto investimenti che richiederebbero gare ordinarie e procedure non accelerabili; queste voci vengono quindi rimandate alla discussione sul bilancio ordinario”. Ha poi aggiunto: “È stata data preferenza a interventi di spesa corrente o di importo economico più contenuto, effettivamente realizzabili nel breve periodo accogliendo istanze sia della maggioranza sia della minoranza”. “L'obiettivo dichiarato – ha concluso - è incoraggiare e accelerare la realizzazione di opere sentite e richieste dai singoli territori e comuni nell'interesse generale”

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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