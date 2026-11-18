Alcune lastre prefabbricate per bugnato angolare a scopo decorativo si sono staccate questa mattina dalla facciata della Biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, finendo sulla strada nella zona compresa tra piazza 2 Settembre 1944 e via Leonardo da Vinci.

Secondo quanto appreso, il distacco sarebbe avvenuto improvvisamente. Nessuna persona è stata colpita dai frammenti, anche se un uomo stava transitando proprio in quel momento nell'area interessata. Lungo la strada erano parcheggiate alcune auto, ma al momento non risultano danni ai veicoli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della facciata e nella verifica degli elementi ancora pericolanti. Non è stato necessario interrompere il servizio della biblioteca.

Sul posto anche i tecnici del Comune e la Polizia Locale per transennare l'area. Altre pietre considerate pericolanti sono state rimosse. Nella mattina di domani una ditta incaricata dal Comune effettuerà dei controlli sul resto della facciata.

La Biblioteca Fucini, dopo gli interventi di restauro e consolidamento, era stata inaugurata il 25 febbraio 2023. I lavori, per un investimento di circa 3 milioni di euro, avevano interessato la porzione dell'edificio affacciata su via Cavour e via Leonardo da Vinci, restituita in quell'occasione alla cittadinanza.

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