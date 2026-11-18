Un percorso condiviso per trasformare il legame storico tra paesaggio rurale e accoglienza in un motore economico strutturato e sostenibile per le imprese locali. È questo il cuore dell'incontro pubblico dello scorso lunedì 16 novembre 2026 al Cenacolo degli Agostiniani a Empoli, promosso dall'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa e dedicato alle sinergie tra turismo e agricoltura, un appuntamento inedito per il territorio, che ha riunito attorno allo stesso tavolo amministratori locali, vertici regionali ed esperti di settore.

Ad aprire il pomeriggio è stato Daniele Vanni, sindaco di Vinci e delegato al turismo e alla cultura per l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, che ha illustrato il percorso di valorizzazione intrapreso dal territorio, a partire dal lancio del nuovo brand della Comunità d'Ambito Empolese Valdelsa e Montalbano "Toscana nel cuore". Vanni ha sottolineato come il rebranding e il rafforzamento della governance turistica – con la creazione di una DMC dedicata, la rimappatura dei sentieri e il potenziamento degli uffici – si fondino su un processo partecipato con gli operatori locali, volto a mettere a sistema le straordinarie ricchezze paesaggistiche, storiche ed enogastronomiche dell'Empolese Valdelsa.

“La partecipazione degli operatori di settore è stata fondamentale per giungere alla creazione di questa nuova identità visiva - ha esordito Vanni.

Sono stati i tanti aspetti diversi dei nostri territori a risultare punti di incontro per sintetizzare queste diversità in un unico marchio che le potesse racchiudere tutte”.

I lavori sono poi continuati con l'intervento di Brenda Barnini, consigliera regionale e presidente della Commissione Sviluppo rurale del Consiglio Regionale della Toscana, la quale ha evidenziato l'importanza di una programmazione congiunta tra turismo e agricoltura. Barnini ha posto l'accento sulle opportunità offerte dalla nuova governance regionale – che unisce per la prima volta le deleghe in un unico assessorato – e sulle prossime risorse del Complemento di Sviluppo Rurale, lodando il nuovo brand territoriale e la sinergia con i privati, veri motori dello sviluppo d'ambito.

Sul ruolo paritario dei due comparti si è soffermato Giovanni Campatelli, sindaco di Certaldo e delegato all'agricoltura per l'Unione dei Comuni, rivendicando il protagonismo del mondo agricolo quale custode del paesaggio. Per garantire la sostenibilità economica delle aziende e favorire il ricambio generazionale, Campatelli ha indicato nella multifunzionalità e nello slow tourism la strada maestra, citando progetti strategici già avviati come il Biodistretto tra Valdelsa fiorentina e senese e la rete del tartufo bianco di San Miniato.

“L'Empolese Valdelsa custodisce un patrimonio paesaggistico, agricolo e culturale straordinario. Le nostre campagne non sono una cartolina per i turisti, ma il risultato del lavoro di generazioni di agricoltori e una parte fondamentale della nostra identità - ha sottolineato Campatelli..

Dobbiamo mettere il turismo al servizio dell'agricoltura, creando nuove opportunità per le imprese, sostenendo il loro reddito e favorendo il ricambio generazionale. La multifunzionalità è una leva strategica, ma la produzione agricola deve restare al centro. Perché senza agricoltori e aziende solide, il paesaggio che tanto valorizziamo rischia di scomparire».

La fotografia numerica del settore è stata affidata ad Alessandro Tortelli, direttore scientifico del Centro Studi Turistici di Firenze, che ha illustrato i dati di una relazione a doppio senso. In Toscana si concentra il 22% degli agriturismi italiani e la regione è seconda in Italia per valore della DOP economy turistica (1,896 miliardi di euro). Nell'Empolese Valdelsa, che supera il milione di presenze annue (con una componente straniera al 67%), operano 224 agriturismi, 158 strutture ricettive rurali e 1.902 imprese agricole. Per massimizzare le ricadute economiche, Tortelli ha proposto sei linee d'azione: patti di collaborazione per i prodotti locali, esperienze legate ai processi produttivi, fidelizzazione post-visita, filiere verticali, investimenti mirati e integrazione tra borghi, enogastronomia e cicloturismo.

Le conclusioni sono state affidate all'assessore regionale all'agricoltura, al turismo e alle attività produttive Leonardo Marras, che ha inquadrato le sfide locali nel contesto macroeconomico europeo. Ricordando il valore dell'agroalimentare certificato e del comparto vitivinicolo – oggi al centro di una complessa fase di transizione sui mercati internazionali – Marras ha indicato nella vendita diretta e nell'accoglienza esperienziale la leva decisiva per restituire marginalità ai produttori, elogiando la vitalità e la qualità dell'offerta integrata dell'Empolese Valdelsa.

Fonte: Ufficio Stampa