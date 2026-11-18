La Festa della poesia di Vinci cresce e si amplia. Nell'anno della sua 15ª edizione si innesta perfettamente in quello che sarà il tema principale degli eventi organizzati nel Comune di Vinci - 2027, Anno della Musica - e inaugura la 1ª Veglia dei cantautori con "L'invisibile in-canto: la musica delle piccole cose", un appuntamento dedicato alla canzone d’autore e alla sua capacità di dare voce a ciò che spesso sfugge allo sguardo: le piccole cose, i moti del cuore, i sentimenti, i ricordi, le fragilità e le meraviglie della vita quotidiana.

Le esibizioni si terranno venerdì 19 marzo 2027 al Teatro della Misericordia di Vinci, serata d'apertura della XV Festa della poesia.

Il Comitato Archivio Vinci nel Cuore, in collaborazione al Club per l'Unesco di Vinci, ha quindi pubblicato una call per chi volesse concorrere, nel rispetto di alcuni requisiti: la partecipazione è gratuita; è ammesso qualsiasi genere musicale, purché in lingua italiana o un suo vernacolo o dialetto; l'esibizione deve avere una durata compresa nei 4 minuti; ogni composizione può essere inedita o già pubblicata purché frutto della produzione artistica di chi la presenta; per ciascuna performance sono previsti un massimo di due artisti sul palco.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per sabato 9 gennaio 2027. Sul sito liominiboni.it, il bando completo e gli allegati da compilare e inviare a cantautorifestapoesia@gmail.com.

Questa prima edizione della Veglia dei cantautori è una chiamata aperta a cantautrici, cantautori e progetti musicali che, attraverso

la parola e la melodia, sappiano trasformare esperienze personali ed emozioni in occasioni di incontro, ascolto e condivisione.

La Veglia nasce con l’intento di valorizzare la creatività musicale, promuovere la composizione originale e favorire il dialogo tra artisti, pubblico e comunità, offrendo uno spazio significativo anche agli autori emergenti che desiderano presentare al pubblico la

propria proposta artistica.

L’iniziativa è organizzata dal Club per l’UNESCO e dal Comitato Archivio Vinci nel Cuore, in collaborazione con il Mulino del Ronzone – Centro di Produzione Musicale.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa