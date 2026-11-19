Sabato 21 novembre, alle 11, al Parco della Rimembranza a Massarella, si terrà la cerimonia di piantumazione dell'Albero della Memoria, in occasione della Giornata nazionale degli Alberi.

L'iniziativa prevede anche l'installazione di una targa informativa permanente nell'ambito del progetto “75 alberi per 75 luoghi”, che promuove la messa a dimora di alberi in luoghi dal particolare valore storico, culturale, civile o simbolico, capaci di rappresentare un'importante tappa nel percorso delle relazioni italo-tedesche. Alla cerimonia sarà presente la sindaca Emma Donnini. L'appuntamento si inserisce nel percorso commemorativo racchiuso nel messaggio “Un cammino di memoria, amicizia e futuro”, con l'obiettivo di mantenere vivo il ricordo e trasmettere alle nuove generazioni i valori della pace, della condivisione e della collaborazione tra i popoli. L'amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate