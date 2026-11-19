Per il terzo anno consecutivo, il Comune di Montopoli in Val d'Arno presenta il convegno educativo dal titolo "Impronte di Futuro – Abitare il mondo con sguardo scientifico: itinerari e pratiche educative per l'infanzia", in programma sabato 21 novembre all'Istituto Comprensivo Galileo Galilei.

«Siamo felici ed orgogliose di presentare la terza edizione del convegno – commentano la sindaca Linda Vanni l’assessora all’istruzione Kendra Fiumanò e la coordinatrice pedagogica comunale Barbara Frosini – Quest’anno vogliamo approfondire l’approccio scientifico e il ruolo delle materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Una postura formativa importante perché incoraggia a pensare in modo logico e analitico, partendo da competenze che già sono presenti fin dall'infanzia: ovvero la capacità di osservare il mondo con attenzione e curiosità tipica dei bambini e delle bambine. Allo stesso tempo, favorisce da subito l'individuo ad affrontare problemi complessi e cercare soluzioni innovative. Senza tralasciare la relazione educativa, umana, di prossimità. Grazie al comprensivo Galilei per la collaborazione nell'edizione e per averci permesso l'accesso alla sala podcast della scuola. Un dialogo imprescindibile quello con la scuola se si parla di comunità educante e servizi educativi. Durante la mattinata saranno registrati dei contributi curati dal consigliere Riccardo Pistolesi con delega alle politiche giovanili, in uno sguardo che unisce assessorato alla scuola e politiche giovanili».

La giornata comincia alle 9 con l’apertura dei lavori e i saluti istituzionali. Saranno presenti Alessandra Nardini, assessora regionale all'istruzione e Matteo Squicciarini, presidente della Conferenza Zonale Valdarno Inferiore. Ospiti del convegno sono Pietro di Martino, professore ordinario di Matematiche Complementari presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Pisa e la dottoressa Tania Meoni, per il Coordinamento Gestionale e Pedagogico Zonale della Zona Pisana. A seguire ci sarà modo per ascoltare le esperienze con la presentazione dei contributi e dei progetti realizzati dai due nidi d'infanzia comunali, Galeone dorato e Peter Pan con le cooperative Arnera e Il Simbolo.

Al termine degli interventi è previsto un Coffee Break curato da Colazioni Spaiate mentre durante la mattinata sarà allestito uno Spazio libri curato dalla Libreria Blume.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa

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