Domenica 29 novembre, allo stadio Lungobisenzio, prima del calcio d'inizio di Prato–Aquila Montevarchi 1902, le scarpe rosse scenderanno in campo per dire no alla violenza sulle donne. Su iniziativa dell'AC Prato, a indossarle saranno venti donne che ogni giorno, a Prato e in Toscana, hanno responsabilità nelle istituzioni, nelle professioni, nella cultura, nell'impresa e nel volontariato, ed entreranno sul terreno di gioco accanto ai giocatori biancazzurri. Un gesto per ribadire che il contrasto alla violenza sulle donne è una responsabilità collettiva, che coinvolge chi scende in campo e chi tifa dagli spalti.

Novembre è il mese dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. Il 25 novembre ricorre infatti la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dalle Nazioni Unite nel 1999 nel ricordo delle sorelle Mirabal, assassinate nella Repubblica Dominicana il 25 novembre 1960 per la loro opposizione alla dittatura. Di quella giornata le scarpe rosse sono diventate il segno più riconoscibile. Nascono nel 2009 a Ciudad Juárez, in Messico, da “Zapatos Rojos”, l'installazione con cui l'artista Elina Chauvet dispose in una piazza decine di paia di scarpe femminili dipinte di rosso, una per ciascuna donna uccisa o scomparsa. Scarpe vuote, perché chi le portava non c'è più.

Scenderanno in campo

Francesca Agrimi, presidente di CNA Industria Toscana, Alpha General Contractor

Veronica Bartoletti, direttrice dei Musei Diocesani di Prato

Bianca Bellucci, Procura Generale Firenze

Francesca Bignami, partner PwC

Cristina Casamassimi, Fondazione ANT Franco Pannuti ETS

Olga Di Bello, titolare di agenzia immobiliare in Prato

Elena Fioravanti, avvocato in Prato

Alessia Galdo, notaio in Prato e Firenze

Sara Innocenti, imprenditrice, Duesse

Cristina Manetti, assessora alla Cultura della Regione Toscana

Dalila Mazzi, presidente della Camera di Commercio di Pistoia-Prato

Daria Orlandi, Co.Edil S.r.l. Costruzioni

Ilenia Paperini, titolare di Fabio e Ilenia Style

Lidia Pavesi, stilista e imprenditrice, GHP

Isotta Pieraccini, titolare di Aesthetic Medical Care, Prato

Irene Sanesi, presidente dell'Opera di Santa Croce di Firenze

Ilaria Santi, assessora alla Cultura e alla Scuola del Comune di Prato

Fabiola Sciabbarrasi, imprenditrice nel settore degli eventi

Benedetta Squittieri, assessora all'Innovazione, allo Sviluppo economico, al Turismo e alle Politiche europee del Comune di Prato

Nicoletta Ulivi, direttrice generale dell'Opera Santa Rita di Prato

«Un gesto simbolico vale quanto il lavoro che gli sta dietro, altrimenti è soltanto una fotografia», dichiara il Presidente di AC Prato, Antonio Politano. «Per questo le scarpe rosse entrano in uno stadio dove il rispetto si insegna tutti i giorni e non una domenica all'anno. In questi mesi abbiamo dato alla Società regole di condotta scritte, un sistema di tutela dei minori con un responsabile dedicato, formazione per tecnici e dirigenti e incontri con le famiglie del settore giovanile. Un ragazzo che impara a perdere senza insultare, ad accettare un no e a riconoscere un limite porta con sé qualcosa che gli servirà più fuori dal campo che dentro.»

«La violenza sulle donne si previene lì, molto prima che diventi cronaca, e una società di calcio che cresce tanti ragazzi ha il dovere di fare la sua parte. Ringrazio le donne che domenica entreranno in campo con noi. Ci prestano la loro autorevolezza e ci impegnano a meritarla.»

Fonte: Ufficio Stampa

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