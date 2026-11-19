Domenica 29 novembre, allo stadio Lungobisenzio, prima del calcio d'inizio di Prato–Aquila Montevarchi 1902, le scarpe rosse scenderanno in campo per dire no alla violenza sulle donne. Su iniziativa dell'AC Prato, a indossarle saranno venti donne che ogni giorno, a Prato e in Toscana, hanno responsabilità nelle istituzioni, nelle professioni, nella cultura, nell'impresa e nel volontariato, ed entreranno sul terreno di gioco accanto ai giocatori biancazzurri. Un gesto per ribadire che il contrasto alla violenza sulle donne è una responsabilità collettiva, che coinvolge chi scende in campo e chi tifa dagli spalti.
Novembre è il mese dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. Il 25 novembre ricorre infatti la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dalle Nazioni Unite nel 1999 nel ricordo delle sorelle Mirabal, assassinate nella Repubblica Dominicana il 25 novembre 1960 per la loro opposizione alla dittatura. Di quella giornata le scarpe rosse sono diventate il segno più riconoscibile. Nascono nel 2009 a Ciudad Juárez, in Messico, da “Zapatos Rojos”, l'installazione con cui l'artista Elina Chauvet dispose in una piazza decine di paia di scarpe femminili dipinte di rosso, una per ciascuna donna uccisa o scomparsa. Scarpe vuote, perché chi le portava non c'è più.
Scenderanno in campo
- Francesca Agrimi, presidente di CNA Industria Toscana, Alpha General Contractor
- Veronica Bartoletti, direttrice dei Musei Diocesani di Prato
- Bianca Bellucci, Procura Generale Firenze
- Francesca Bignami, partner PwC
- Cristina Casamassimi, Fondazione ANT Franco Pannuti ETS
- Olga Di Bello, titolare di agenzia immobiliare in Prato
- Elena Fioravanti, avvocato in Prato
- Alessia Galdo, notaio in Prato e Firenze
- Sara Innocenti, imprenditrice, Duesse
- Cristina Manetti, assessora alla Cultura della Regione Toscana
- Dalila Mazzi, presidente della Camera di Commercio di Pistoia-Prato
- Daria Orlandi, Co.Edil S.r.l. Costruzioni
- Ilenia Paperini, titolare di Fabio e Ilenia Style
- Lidia Pavesi, stilista e imprenditrice, GHP
- Isotta Pieraccini, titolare di Aesthetic Medical Care, Prato
- Irene Sanesi, presidente dell'Opera di Santa Croce di Firenze
- Ilaria Santi, assessora alla Cultura e alla Scuola del Comune di Prato
- Fabiola Sciabbarrasi, imprenditrice nel settore degli eventi
- Benedetta Squittieri, assessora all'Innovazione, allo Sviluppo economico, al Turismo e alle Politiche europee del Comune di Prato
- Nicoletta Ulivi, direttrice generale dell'Opera Santa Rita di Prato
«Un gesto simbolico vale quanto il lavoro che gli sta dietro, altrimenti è soltanto una fotografia», dichiara il Presidente di AC Prato, Antonio Politano. «Per questo le scarpe rosse entrano in uno stadio dove il rispetto si insegna tutti i giorni e non una domenica all'anno. In questi mesi abbiamo dato alla Società regole di condotta scritte, un sistema di tutela dei minori con un responsabile dedicato, formazione per tecnici e dirigenti e incontri con le famiglie del settore giovanile. Un ragazzo che impara a perdere senza insultare, ad accettare un no e a riconoscere un limite porta con sé qualcosa che gli servirà più fuori dal campo che dentro.»
«La violenza sulle donne si previene lì, molto prima che diventi cronaca, e una società di calcio che cresce tanti ragazzi ha il dovere di fare la sua parte. Ringrazio le donne che domenica entreranno in campo con noi. Ci prestano la loro autorevolezza e ci impegnano a meritarla.»
Fonte: Ufficio Stampa
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