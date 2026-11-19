Nel sessantesimo anniversario dall’alluvione di Firenze, Angeli del fango — Gli esseri umani quando piove, la nuova produzione del Teatro della Toscana, racconta e celebra le figure straordinarie sopraggiunte da tutto il globo in soccorso di una terra deturpata. Per lo più giovanissimi, inesperti, sconosciuti gli uni agli altri, ma accomunati dalla voglia di salvare il presente.

Lo spettacolo nasce nell'ambito di Diramazioni, il progetto che la Fondazione Teatro della Toscana realizza con la Città Metropolitana di Firenze per portare il teatro nei comuni dell'area metropolitana, e si rivolge anche al pubblico delle scuole.

Dal 21 al 30 ottobre lo spettacolo è stato infatti portato in scena con le matinée per le scuole al Nuovo Rifredi Scena Aperta; ha successivamente avuto il debutto nazionale alla Pergola di Firenze nei sotterranei del teatro dal 3 al 13 novembre, e di nuovo in matinée al Teatro Era di Pontedera dal 16 al 19 novembre.

Angeli del fango — Gli esseri umani quando piove prosegue adesso il tour nei comuni dell'area metropolitana, con altre sette date a ingresso gratuito:

20 novembre / Teatro del Popolo (Ridotto) Castelfiorentino, ore 21

21, 28 novembre / Teatro Comunale di Antella – Bagno a Ripoli, ore 21

23 novembre / La Limonaia – Fucecchio, ore 21:15

25 novembre / Auditorium Comunale Luciano Vavolo – Pontassieve, ore 21

26 novembre / Palazzo delle Esposizioni – Empoli, ore 21

29 novembre / Dispensarium - Badia di Settimo, Scandicci, ore 18

Angeli del fango — Gli esseri umani quando piove, di Martina Vianovi (che ha curato anche la regia), è interpretato da Greta Bendinelli, Lorenzo Carcasci, Claudia Faraone, Nadia Saragoni, Sebastiano Spada. Scene di Federico Biancalani, costumi Elena Bianchini, disegno luci Samuele Batistoni, musiche e ambienti sonori Simone Alessandrini.

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Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa

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